fFoto: The Straits Times/Ilustracija

Najpopularnija stranka u Njemačkoj najavljuje radikalne promjene. Jedna od njih je i porez na bogate, ali i povećanje satnice!

Autor: Maja Štefanac

Koja god njemačka stranka na rujanskim parlamentarnim izborima dobije priliku formulirati vlast, dočekat će je nimalo lak zadatak. Naime, trenutno najpopularnija stranka priprema vrlo radikalne ekonomske poteze, pokazalo je posljednje ispitivanje javnog mijenja.

S obzirom da je kinesko gospodarstvo sve samodostatnije, a američka administracija ukazuje na to kako neće ukinuti mnogo od protekcionističkih mjera uvedenih za mandata Donalda Trumpa, Njemačka u skoroj budućnosti sve manje može računati na ove dvije zemlje. U zadnje vrijeme sve je popularnija stranka Zelenih. Preuzela je vodstvo te ima sedam posto veću podršku birača od konzervativne Kršćansko demokratske unije (CDU) sadašnje kancelarke Angele Merkel.

Upravo je ova nagla popularnost Zelenih dovela u pitanje mogu li se uhvatiti u koštac u pokretanje obnove ekonomskih temelja zemlje. Odgovor na to pitanje stoji u 137 stranica ekonomskog programa te stranke. No osim toga, stranka nudi neka rješenja koja su još uvijek “zabranjena tema2 u Njemačkoj. To se prvenstveno odnosi na “dužničku kočnicu”, odnosno sprječavanje svake vlade u prekomjernom zaduživanju zemlje. Tako Zeleni smatraju kako je sada, kada su kamatne stope najniže, za ovu odredbu najbolja prilika. Stranka najavljuje ulaganje 500 milijardi eura tijekom ovog desetljeća u “socioekološku transformaciju” gospodarstva. Ova ulaganja trebala bi ublažiti posljedice prelaska na elektromobilnost, piše Poslovni dnevnik.

Uvođenje poreza bogatima

Drugo vrlo škakljivo pitanje je uvođenje poreza na imovinu bogataša, što bi trebalo smanjiti nejednakosti. Zeleni predlažu da se imovina vrjednija od dva milijuna eura oporezuje po stopi od 1 posto. “Zelene porezne škare” zahvatile bi i građane koji zarađuju više od 100.000 eura godišnje kroz povećanje poreza na dohodak. tako bi oni koji zarađuju godišnje više od 250 000 eura porez morali plaćati po najvišoj stopi od 48 posto. Stranka ide i korak dalje, pa tako predlaže da se zakonski poveća satnica sa 9,40 na 12 eura. U zakon o radu uvela bi se i odredba o pravu na rad od kuće, a radnici bi imali mogućnost smanjenja tjednih radnih sati sa 40 na 30.

Stranka optimistično najavljuje ubrzanje ulaganja u obnovljivu energiju, te obećava da će siromašniji Nijemci mjesečno manje izdvajati za energiju. Osim toga, proširili bi i željeznički promet.