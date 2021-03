NAJMOĆNIJI SRBI ULAŽU MILIJARDE PO HRVATSKOJ: Okupirali Jadran, ulažu u medije, poljoprivredu, hotele..

Autor: Iva Međugorac

U posljednje vrijeme sve se više srpskih biznismena zanima za ulaganja u našoj zemlji, i to u različitim granama, a da je tome tako potvrđuje se i iz opetovanih napisa o srpskom kralju papira Nebojši Šaranoviću, koji bi slijedom tih navoda početkom iduće godine od braće Pivac trebao preuzeti Kraš, iako sama braća to demantiraju.

Val srpskih ulaganja u Hrvatsku počeo je sa srpskim kraljem mesa Petrom Matijevićem koji u Hrvatskoj posjeduje dvije poljoprivredne zadruge zahvaljujući kojima je 2014. godine posatao vlasnik 2000 hektara zemlje. Riječ je o zemljištima u Slavoniji, u Jankovcima i Negoslavcima, a posao s poznatim hrvatskim tajkunom Enverom Moralićem Matijevića je pretvorio u najvećega privatnog vlasnika poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj. Uz to je dobio i šezdesetak zaposlenih, stočnu farmu, skladište i mehanizaciju.

Razlika između Matijevića i onih koji u Hrvatskoj obrađuju nešto veće površine od njega jest u tome što je on vlasnik zemljišta, za razliku od većine hrvatskih poljoprivrednika koji obradive površine uzimaju u zakup. Za dvije zadruge u Hrvatskoj Matijević je izdvojio više od 12 milijuna eura, ali poslovanje u našoj zemlji osiguralo mu je i ulazak na europsko tržište te mogućnost apliciranja za novac iz europskih fondova.

Inače, Matijević je rođen u Kninu, odrastao je u okolici Vinkovaca, a radio je i kao poslovođa u zagrebačkom trgovačkom poduzeću Slavija. Na početku rata u Zagrebu je imao restoran Zdravljak i pizzeriju Zagreb, no 1991. rasprodaje svoju imovinu te odlazi u Novi Sad, gdje je pokrenuo svoje danas prilično uspješno poslovanje. Ulagao je u poljoprivrednu proizvodnju – u Vojvodini je kupio nekoliko kombinata, a zatim je na noge postavio i mesnu industriju pa danas nosi titulu srpskog kralja mesa. Njegova mesna industrija ima više od 200 gotovih proizvoda, a dnevno se na ovim prostorima zavrti oko 200 tona Matijevićeva mesa. Uz najveću klaonicu na Balkanu, posjeduje i dvadesetak tvrtki te četiri hotela i niz maloprodajnih objekata. Tako razgranato poslovanje Matijevića svrstava na vrh ljestvice najuspješnijih, ali i najbogatijih Srba. No, bogatstvo mu nije donijelo samo dobro – zbog novca mu je bio otet sin Bojan. Otmičarima, koji su kasnije pronađeni, morao je iskeširati pola milijuna maraka otkupine. Uz to, Matijević je 2013. godine uhićen pod sumnjom da je građevinskim mešetarenjem Novi Sad oštetio za 1,3 milijuna kuna.

Ne treba posebno napominjati da je hrvatski turizam zanimljiv i ulagačima iz susjedstva, što potvrđuje i srpski kralj šečera Miodrag Kostić koji posljednjih godina širi svoje poslovanje i stvara turističko carstvo diljem regije. Kostić je vlasnik dvaju hotela u Hrvatskoj – jedan od njih je hotel Kempinski u blizini Umaga, a drugi luksuzno zdanje, također u Istri, koje je Kostić 2017. godine kupio od austrijske kompanije Heta. No, tu nije kraj investicijama njegove MK Group u Hrvatsku jer do 2025. godine najavljuje još 500 milijuna eura ulaganja u poljoprivredu, bankarstvo i turizam. Kostić je nedavno pokazao zanimanje i za kupnju dijelova Agrokora koji bi trebali pridonijeti konkurentnosti njegove kompanije kako na regionalnom, tako i na europskom tržištu, a u hrvatskoj javnosti spekuliralo se o njegovu interesu za Belje i Vupik. Kostić je poznat kao kralj šećera, a njegovo poslovno carstvo obuhvaća poljoprivredu, trgovinu i turizam te godišnje ubire prihode koji premašuju milijardu eura. Nakon što je krahirao Ivica Todorić, ovaj je srpski biznismen zauzeo vrh ljestvie najbogatijih tajkuna na ovim prostorima. U poduzetničkim vodama pliva od 1983. godine, kada je postavo vlasnik privatne tvrtke za uvoz, izvoz i proizvodnju koja je potom prerasla u MK Groupu, a u svojem je vlasništvu imala tri šećerane i desetak poljoprivrednih tvrtki te trgovinske i skladišne komplekse. Sreća je do te mjere pomazila Kostića da danas govorimo o čovjeku koji ima više od 35 tvrtki u kojima radi više od sedam tisuća ljudi, dok je godišnji promet tih korporacija veći od pola milijuna eura. Uz to, odendavno se zainteresirao i za biznis s vjetroelektranama.









Interes za biznis u Hrvatskoj iskazuje i Miroslav Mišković, koji se zainteresirao za gradnju novog hotela u Zagrebu ili pak za akviziciju Esplanade. Preko svojeg koncerna Delta Real Estate Mišković je bacio oko i na dio tvrtki koje tvore Fortenova grupu, no s tim se čeka jer je kompanija u procesu restrukturiranja. Miškovićeva Delta i danas je prisutna na hrvatskom tržištu, a on se 2010. godine spominjao i kao kupac Zagrepčanke i mesne industrije Improm iz Križevaca, no to mu nije uspjelo.

Mišković je blizak prijatelj Ivice Todorića, a baš poput njega, privođen je pod sumnjom u gospodarski kriminal, za što je krivio ondašnju političku elitu predvođenu Aleksandrom Vučićem. No, nije politika uvijek bila Miškovićev neprijatelj – ovaj je milijunaš bio član kontroverzne Miloševićeve vlade, nakon čega je i počeo širiti svoje poslovno carstvo. Surađivao je i s Todorićem u preuzimanju Mercatora, kada su pregovarali sa Zoranom Jankovićem želeći stvoriti megakompaniju koja bi povezivala Ljubljanu, Beograd i Zagreb, ali i to spada u kategoriju planova koji su se izjalovili. Mišković je spominjan i kao financijer Todorićeva bijega u London. Prema Forbesu, spada među pet najbogatijih poduzetnika u regiji, a u njegovu poslovnom carstvu radi više od 20 tisuća ljudi te ostvaruje oko deset posto društvenog proizvoda Srbije, i sve to stekao je kao dijete iz sela Bošnjane kod Kruševca.

Poslovna karijera počela mu je u kruševačkoj Jugobanci, u kojoj je vrlo brzo postao najmlađi direktor deviznog sektora, nakon čega je prešao u Kemijsku industriju Župa, također u Kruševu, a i ondje je rapidno napredovao pa je zauzeo i poziciju generalnog direktora. Tvrtka pod njegovim vodstvom postaje najuspješnije jugoslavensko poduzeće, za što je on nagrađen najvećim priznanjem u bivšoj državi, nagradom AVNOJ-a. Ipak, svoj prvi milijun zaradio je osnivanjem Delte, a koliko daleko seže njegova moć i utjecaj, možda ponajbolje oslikava podatak da se njegovo ime spominjalo u Wikileaksu jer je njegova imovina prolazila ispod radara poreznih uprava. Ime mu se našlo i u depeši nekadašnjeg američkog veleposlanika u Beogradu, Michaela Polta, koji je svoje poslodavce u dokumentu pod oznakom “tajno” upoznao s Miškovićem kao najimućnijim Srbinom čije bogatstvo premašuje milijardu dolara. Mišković se u Wikileaksu spominjao i kao moćnik koji igra vrlo važnu ulogu u financiranju političkih stranaka i njihovih kampanja u Srbiji, što, smatralo se, usporava tu zemlju na putu u EU. Njegov Delta holding registriran je na Cipru i spada u skupinu takozvanih off-shore kompanija. U srpskim je medijima spominjan i kada je uhićen njegov sin Marko kojega se teretilo za utaju poreza u iznosu od tri milijuna eura. Nakon što je protiv Miškovića, ali i članova njegove obitelji, pokrenut postupak u Srbiji, on se s obitelji seli u London, u kojemu posjeduje tri luksuzne vile – jedna od njih, koja glasi na sina Marka, vrijedna je 25,5 milijuna funti. Svakako je zanimljiv detalj iz Miškovićeve biografije to da je bio žrvtom otmice Zemunskoga klana 2001. godine, koja je trajala 16 sati jer je Narodna banka Jugoslavije istog dana, elektroničkim putem, uplatila sedam milijuna maraka otkupnine na anoniman račun švicarske banke.









Kada se govori o srpskim ulaganjima u Hrvatsku, nemoguće je ne spomenuti United Group iza kojeg stoji Dragan Šolak, a koji je nedavno preuzeo hrvatsku televiziju Novu TV i slovensku POP TV, te kupuje hrvatskog teleoperatera Tele2. Šolak također pripada kategoriji najbogatijih Srba, a uz to nosi i titulu kralja kabelske televizije. Većinski udjel u United Groupu, koji je osnovao, prodao je 2014. godine američkoj investicijskoj kući KKR, ali je ostao na upravljačkoj poziciji. Grupa se bazira na telekomunikacijskom i medijskom biznisu te je formirana od 750 tisuća priključaka srpskog SBB-a, dok u Sloveniji i BiH operira preko Telemacha, a u šest zemalja bivše Jugoslavije prisutan je Total TV. Time je zapravo umreženo gotovo dva milijuna korisnika, a sjedište tvrtke je u Nizozemskoj. Šolak je u jednoga od najmoćnijih srpskih poduzetnika stasao devedesetih trgujući glazbenim pravima na teritoriju bivše Jugoslavije, nakon čega se priključio tržištu distribucije filmova za kina i kazeta za klubove. Posao je pokrenuo u malom uredu u Skadarskoj ulici u srcu Beograda, ali uskoro se preselio u Ljubljanu te danas njegova grupa drži do 70 posto slovenskog telekoma. Ulaskom njegova United Groupa u CME postao je vlasnik televizije u Hrvatskoj s nacionalnom koncesijom, što mu, uz N1 pokriva i Sport klub. Šolaka se u dijelu srpskih medija spominjalo zbog izbjegavanja plaćanja poreza, a pažnju na sebe skrenuo je i kada je kupio zrakoplov Falcon 2000 LXS. Uz to, život na visokoj nozi njeguje igrajući golf te putujući između Ljubljane i Los Angelesa, dvaju gradova u kojima živi.

Prije nekoliko godina srpska kompanija Adria Media Group u vlasništvu Aleksandra Rodića preuzela je 75 posto temeljnog kapitala tvrtke Adria Medija Zagreb, koja izdaje Story. Rodić inače stoji i iza srpskog Kurira, a do ove akvizicije došlo je zato što su se finska tvrtka Sanoma Media Russia &CEE i njemačka korporacija Gruner&Jahr odlučile povući iz Hrvatske. Uz Story, AMZ izdaje i časopise poput Cosmopolitana, Ellea i National Geographica. Preuzimanjem AMZ-a, srpski poduzetnik Rodić nastavio je agresivno širenje svojega medijskog carstva. Medijski biznis naslijedio je od oca Rajka, koji se osamdesetih sa zapada vratio u Srbiju, ulažući novac u tiskare i slične poslove. Sredinom devedesetih, Rodić pokreće Glas javnosti, ali vrlo brzo kreće u tabloidne vode osnivajući Kurir, koji je u međuvremenu promijenio vojsku urednika, ali i niz smjerova koketirajući s vladajućim politikama.

“Gdje su krave”, pitao je prije nekoliko mjeseci u razgovoru za 7dnevno mostovac Miro Bulj, aludirajući na najave vladajućih da će Hrvatska izvoziti mlijeko u Kinu. No, Bulj je tada zapravo ukazao na jedno u najmanju ruku neobično srpsko ulaganje u Hrvatsku.

“Ja u Sinju ne vidim krave, vidim samo da su osnovali srpsku mlekaru kako bi mogli biti na europskom tržištu i vjerojatno kako bi i u Kinu mogli izvoziti mlijeko iz Srbije”, govorio je Bulj misleći na fiktivno registriranu mljekaru u njegovu kraju. Naime, od 2011. godine ondje posluije Mljekara Sinj, koje zapravo nema jer se na mjestu mljekare nalaze livada i trava, premda ona u dokumentima postoji i njezini se proizvodi mogu naći na policama trgovačkih lanaca u Hrvatskoj i inozemstvu. Priča je počela u studenome 2010. godine na gospodarskom forumu u Zagrebu, na kojem su sudjelovali Ivo Josipović, Boris Tadić i direktor beogradske mljekare Imlek, Slobodan Perović. Taj utjecajni srpski tajkun tada je najavio da će na prostoru sinjske gospodarske zone podići mljekaru vrijednu sedam milijuna eura, a u tom se razdoblju u splitskoj mljekari Mils počelo govoriti o financijskim poteškoćama koje su nagovijestile premještaj proizvodnje u Kukuzovac u Sinju, gdje danas posluje fiktivna mljekara Slobodana Perovića.









On se sinjskog zemljišta domogao uz obećanje da će ondje uložiti sedam milijuna eura i da će u tom kraju stočarstvo procvasti, pa na račun grada za komunalno opremljenu parcelu uplaćuje kunsku protuvrijednost od 179.730 eura, odnosno 15 eura po četvornom metru. Nitko, doduše, tada nije imao potrebe spomenuti da su Sinjani za komunalno opremanje po metru četvornom uplatili dvostruko više. U međuvremenu se saznalo da Perović u ovoj priči nije usamljen, iza njega stoji fond Salford Danube koji se povezivao s jednim od najbogatijih Srba, Milanom Bekom, 90-ih godina ministrom u Miloševićevoj vladi. U njegovoj eri provedena je privatizacija srpske mljekarske industrije tako da joj se formalno promijenio titular, dok je ona zapravo ostala u srpskom vlasništvu. Novac koji su pojedinci zgrnuli tijekom privatizacije u Srbiji čudnim je putovima stigao i do Londona, a navodno je njime kupljen fond koji je pokupovao srpske, ali i mljekare diljem regije, uključujući i Hrvatsku.