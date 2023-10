Najbolji poslovi su ovdje: ‘Posao.hr’ izdvaja najbolje što se nudi

Bauhaus-Zagreb k.d. zapošljava Prodavača (m/ž). Izabrani kandidat odgovoran je za prijem kupaca te za prodaju robe iz asortimana poslodavca u poslovnici. Poslodavac nudi trinaestu plaću, prigodne godišnje nagrade (uskrsnica, božićnica), kvartalne premije / neto nagrade za ostvarene rezultate, naknadu za topli obrok te djelomičnu naknadu za troškove prijevoza na radno mjesto. Mjesto rada je Buzin, a prijave se zaprimaju do 31.10.2023.





Neva d.o.o. zapošljava na poziciji Tehnolog razvoja proizvoda (m/ž). Traže kreativnu i organiziranu osobu koja voli eksperimentirati, brzo uočava mogućnosti i preuzima rizik. U opisu posla se nalaze radovi na laboratorijskom razvoju formulacija kozmetičkih proizvoda te definiranje tehnološkog postupka izrade proizvoda. Mjesto rada je Sveta Nedelja. Prijaviti se možete do 20.10.2023.

Veterinarska ambulanta Šegota d.o.o. zapošljava Veterinara (m/ž). Ovaj se posao obavlja u Zagrebu. Traže motiviranu, komunikativnu osobu koja želii napredovati u struci. U opisu posla se nalazi rad u ambulanti za male životinje. Novom djelatniku nude redovita i stimulativna primanja. Prijaviti se možete do 24.10.2023.

GRAWE Hrvatska zapošljava na poziciji Predstavnik prodaje (m/ž) na više lokacija diljem Hrvatske. Poslodavac omogućuje ugovor na neodređeno, fleksibilno radno vrijeme, poklon dobrodošlice, mogućnost napredovanja, nagrade za postignute rezultate, mogućnost zarade bez ograničenja, božićnicu, slobodan dan na dan rođendana te mnoštvo privlačnih pogodnosti. Prijavite se do 19.10.2023.

Pepco Croatia traži Voditelja smjene (m/ž) u Rijeci. Poslodavac osigurava naknadu za obrok, bonuse za ostvarene prodajne budžete, popust za zaposlene, razvoj i napredovanje, edukacije te prijateljsku organizacijsku kulturu. Prijavite se do 18.10.2023.

Sidro – Dent d.o.o. zapošljava na poziciji Komercijalist (m/ž) na više lokacija u Hrvatskoj. Potrebno je imati 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, SSS te znanje engleskog jezika na naprednoj razini i osnove Njemačkog jezika. Možete se prijaviti do 18.10.2023.

More Med d.o.o. zapošljava Fizioterapeuta (m/ž) u Biogradu na Moru. Opis posla je provođenje terapijskih tretmana primjenom manualne terapije te drugih procedura fizikalne terapije i kineziterapije. Prijave traju do 15.10.2023.

Matuško – Vina d.o.o. zapošljava na poziciji Kućni majstor (m/ž) u mjestu Potomje. Potrebno je imati zvanje automehaničara ili elektromehaničara. Opis posla: održavanje strojeva u vinariji, održavanje opreme za rad te podrumskih instalacija. Možete se prijaviti do 13.10.2023.









Konzum Plus d.o.o. zapošljava Vozača teškog motornog vozila (m/ž) u Šibeniku i drugim gradovima u Hrvatskoj. Očekuju SSS/KV (vozač motornog vozila), godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje C kategorije te odgovornost u prometu i rukovanju robom. Prijave traju do 15.10.2023.

Manpower za svoje klijente, renomirane hrvatske trgovačke lance, traže veliki broj Prodavača na sezoni (m/ž) za rad na Hrvatskoj obali i otocima. Očekuju vas primanja od 850 do 1050 € zavisno od lokacije + dodaci, plaćene troškove puta, besplatan smještaj te plaćene dodatke za rad nedjeljkom i blagdanom. Prijave traju do 20.10.2023.