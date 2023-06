Najbolji poslovi su ovdje: Pogledajte tjednu ponudu i prijavite se na oglase

Autor: Promo

Portal posao.hr i ovog tjedna donosi vam 10 atraktivnih poslovnih ponuda. Ugrabite priliku i pronađite svoj posao iz snova!

Excel-Kobescak.hr zapošljava na poziciji Junior Marketing Specialist (m/ž). Mjesto rada je Zagreb. Potreban je kandidat koji će kreirati sadržaj za portal, uređivati vizuale za društvene mreže i raditi različite prodajne kampanje. Prijave se zaprimaju do 27.06.2023. putem brze prijave .

Allianz Hrvatska d.d. zapošljava na pozicijama Glavni specijalist za poreze i izvještavanje (m/ž), Računovođa u analitičkom računovodstvu (m/ž) i Računovođa u premijskom računovodstvu (m/ž). Od kandidata se traži viša stručna sprema i prethodno radno iskustvo. Mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možete do 03.07.2023. putem linka .





Studenac d.o.o. zapošljava Viličarista (m/ž). Mjesto rada je Zagreb – Jankomir. U opisu posla nalazi se sigurno, uredno i točno sortiranje, slaganje i pozicioniranje robe unutar skladišta pomoću viličara. Prijaviti se možete do 03.07.2023. putem linka .

Kamp Šimuni d.o.o. traži Voditelja ljudskih potencijala (m/ž). Mjesto rada uključuje otok Pag i Zagreb. U opisu radnog mjesta nalazi se regrutiranje i selekcija kandidata, kontroling troškova rada i praćenje radne uspješnosti. Poslodavac nudi stalni radni odnos i rad u dinamičnom timu. Možete se prijaviti do 31.07.2023. putem brze prijave .

Workforce Ljudski Potencijali d.o.o. zapošljava Prodavača na benzinskoj postaji (m/ž). Mjesto rada je Zadar. U opisu posla je prodaja naftnih derivata i ostale robe iz asortimana benzinskog servisa. Poslodavac nudi mogućnost stalnog zaposlenja te redovna i sigurna primanja. Možete se prijaviti do 31.12.2023. putem brze prijave .

RI-LUX d.o.o. traži Trgovca u salonu rasvjete (m/ž). U opisu posla nalazi se prodaja i prezentacija rasvjetnih tijela klijentima u maloprodaji. Poslodavac nudi stalni radni odnos i stimulativni sustav nagrađivanja. Mjesto rada je Rijeka, a prijaviti se možete do 05.07.2023. putem linka .

CC PORTER Sp. z o.o. zapošljava na nekoliko pozicija: Press Ads Copywriter with Croatian – freelance (m/ž), Press Ads Copywriter with Bulgarian – freelance (m/ž), Press Ads Copywriter with Romanian – freelance (m/ž). Traže se kandidati koji govore strane jezike te koji imaju prethodnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Ovi se poslovi obavljaju od kuće. Prijaviti se možete do 14.07.2023. putem linka .

KTC d.d. zapošljava Radnika u praoni automobila (m/ž). Prijave se zaprimaju do 27.06.2023. Mjesto rada je Križevci. U opisu posla nalazi se zaprimanje automobila te pranje i čišćenje unutrašnjosti. Od kandidata se traži vozačka dozvola B kategorije i osnovno znanje rada na računalu. Prijavite se putem linka.









Metro Cash & Carry d.o.o. traži Sezonskog radnika u trgovini (m/ž). Poslodavac nudi dva slobodna dana u tjednu, osiguran smještaj, atraktivna primanuja i bonuse. Mjesto rada je Dubrovnik. Prijave traju do 05.07.2023., a prijaviti se možete jednostavno putem brze prijave .

Valamar Riviera d.d. traži kandidate za pozicije Animator (m/ž), Slastičar (m/ž), Stay Fit Trener (m/ž), Pomoćni konobar (m/ž), Sobarica (m/ž) i još 6 drugih pozicija. Prijave traju do 30.06.2023. Mjesto rada uključuje Krk, Poreč, Rabac, Dubrovnik, Rab i Makarsku. Poslodavac nudi mogućnost sklapanja ugovora na neodređeno te smještaj i tople obroke na teret poslodavca. Prijavite se putem linka .

Na portalu posao.hr . nalazi se još mnogo poslova koji čekaju samo na vas. Želimo vam sreću prilikom prijave!