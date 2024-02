Najbolja tjedna ponuda poslova: Ovo je 10 pozicija koje se najviše ističu

Autor: Promo

Brzi put do zaposlenja prolazi kroz portal posao.hr. Pogledajte koje su 10 pozicija istaknute samo za vas tijekom ovog tjedna!

Konzum Plus d.o.o. traži Vozača/Dostavljača u internet prodavaonici (m/ž) i Vozača C kategorije (m/ž). Mjesto rada je na nekoliko lokacija u Hrvatskoj. Kandidati trebaju imati SSS/KV/VKV i 6 mjeseci iskustva na sličnim poslovima. Nude se mogućnosti stalnog zaposlenja, napredovanja te stimulacije ovisno o učinku. Prijavite se putem linka do 12.2.2024.

Tvrtka MOZAIK d.o.o. za trgovinu i usluge traži 2 Bookera (m/ž) za rad u Dubrovniku. Posao obuhvaća prodaju turističkih usluga. Potrebna je završena osnovna škola, srednja škola (3 ili 4 godine) te minimalno 1 godina radnog iskustva. Posao je na određeno, sezonski, u punom radnom vremenu. Prijavite se putem linka do 29.2.2024.

Amrest Adria d.o.o. / KFC zapošljava na pozicijama Upravitelja u restoranu (m/ž), Zamjenika upravitelja restorana (m/ž), Studenta u restoranu brze hrane te na još pozicija. Mjesto rada je Zadar. Uz brojne dodatke na plaću postoje i druge beneficije koje ovaj posao donosi. Za više informacija o pojedinome poslu posjetite link do 5.2.2024.









Dubrovački vrtovi sunca d.o.o. zapošljava na pozicijama Konobara (m/ž), Voditelj usluge u restoranu (m/ž), Kuhara te na još nekoliko pozicija. Mjesto rada je Dubrovnik. Nudi se mogućnost ulaska u mjeru Stalni sezonac, osiguran smještaj i atraktivna primanja i mogućnost napredovanja. Prijavite se putem linka do 11.2.2024.









Studenac d.o.o. traži Specijalista za otvaranje i preuređenje poslovnica (m/ž) diljem Hrvatske. Posao obuhvaća naručivanje i izlaganje robe te suradnju s različitim odjelima tvrtke. Potrebna je srednja ili viša stručna sprema, spremnost na terenski rad i organiziranost. Prijave su otvorene putem linka do 16.2.2024.

Atena – Smart Care traži Office Managera (m/ž) u Splitu s poznavanjem engleskog jezika. Posao uključuje informiranje klijenata, pretragu poslova, oglašavanje i administrativnu podršku. Nudi se ugovor na neodređeno, natprosječna plaća, bonusi, mogućnost napredovanja te dodatne pogodnosti. Prijavite se putem linka do 25.2.2024.

Easy Asset Management traži Pravnog savjetnika (m/ž) u Zagrebu s iskustvom, diplomom prava i odličnim engleskim. Poslovi uključuju podršku DPO-u, pravna mišljenja, održavanje registara, nadzor AML i CFT te koordinaciju pravnih tekstova. Nude konkurentnu plaću, beneficije i obuku. Prijavite se putem linka do 15.2.2024.

Aquapark Adamovec traži Kuhara (m/ž) za pripremu hrane A la Carte u Sesvetama. Nude zapošljavanje na određeno s mogućnošću zaposlenja na neodređeno, ugodno okruženje te plaću od 1000 do 1300 eura neto. Prijavite se putem linka do 15.2.2024.

Transcom WorldWide d.o.o. zapošljava Agenta u odjelu teleprodaje (m/ž), Administrativnog agenta u službi za korisnike na engleskom jeziku (m/ž) i na još nekoliko pozicija. Nudi se naknada za prijevoz, učenje novih vještina i atraktivna plaća. Prijavite se putem linka do 15.2.2024.

Le Méridien Lav zapošljava na pozicijama Čistača (m/ž), Barmena (m/ž), Zaposlenika za rad na bazenu (m/ž) te na još nekoliko pozicija. Mjesto rada je Split. Nudi se edukacija, neoporezive nagrade i smještaj. Prijave su otvorene putem linka do 15.2.2024.

Proučite ostale oglase za posao na službenoj stranici posao.hr. Želimo vam mnogo sreće u vašoj potrazi!