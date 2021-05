NAJBOGATIJI SRBIN NA SVIJETU: Zapošljava 60-ak tisuća ljudi, a ‘težak’ je preko 800 milijuna dolara

Autor: Iva Međugorac

Titulu jednoga od najbogatijih srpskih poduzetnika zasigurno nosi Bogoljub Karić.

O tome koliko je Karić osebujan tajkun srpski su mediji pisali prije par godina kada su prepričavali ljetovanje obitelji Karić. On je tada cijelu ‘dinastiju Karić’ počastio odmorom u luksuznom rezortu Bečići pored Budve, rezervirao je cijeli komplet za 42 člana svoje obitelji i za to platio 15 tisuća eura budući da noć u ovom rezortu stoji 400 eura. Kako je 42 Karića odmaralo 20 dana tako se i došlo do ove pozamašne cifre, a Karić je pravodobno izvjestio sve svoje rođake kako će svima platiti ljetovanje ne bi li ih okupio na druženju. Dok su se djeca brčkala u moru Karići su od jutra do mraka pili, nazdravljali i častili se na plaži na kojoj nije bilo gotovo nikoga osim njih.

Ovako luksuzan odmor za cijelu obitelj Karić si zasigurno bez brige može priuštiti, najbogatijim Srbinom postao je u Miloševićevoj eri, desetak je godina proveo u Rusiji, no nedavno se vratio u Srbiju.

Tipična je ovo poduzetnička priča s takozvanih ovih prostora. Naime, protiv Karića je bila raspisana tjeralica zbog organiziranog kriminala, osnivanja Mobtela i omogućavanja tvrtkama s Cipra dobivanje deviznih kredita Atra banke bez jamstava. Premda je priča trebala doživjeti sudski epilog, postupak vođen pred beograskim Višim sudom po optužnici Višeg tužiteljstva otišao je u zastaru.

Dao potporu Todoriću

Spomenimo i kako je Tužiteljstvo prije desetak godina Kariću na teret stavljalo da su od 1998. do 2005. nezakonito izvlačili novac izt Mobtela, međutim Tužiteljstvo obustavlja dvije istrage počete početkom 2000-tih protiv Karića i četvorice suradnika vođene zbog sumnje za zlouporabu novčanih sredstava Mobtela koja su se nalazila na računu Astra banke. Sumnjalo se da si je družina na taj način pribavljala iznose veće od milijun i pol dinara te da su paralelno omogućavali ciparskim tvrtkama dobivanje deviznih kredita bez jamstava. Tužiteljstvo je tvrdilo kako nije moglo doći do dokumenata jer su utvrdili da je tijekom likvidacije Astra banke u prostorijama s dokumentima koje je zapečatio sud izbio požar koji je progutao dokaze značajne za postupak.

Karić se u Rusiji bavio građevinom preuzimajući poslove svojeg brata Dragomira, a u Srbiju se nije vraćao jer je vjerovao da će ga likvidrati Vojislav Koštunica. Smatrao je da se protiv njega vodi montirani politički proces kojega je pokrenuo upravo Koštunica čija je obitelj i danas prisna s Mirom Marković.

Iza Karića je poslovno carstvo u kojem zapošljava 60-ak tisuća ljudi diljem svijeta, a Srbi ga uspoređuju s Donaldom Trumpom. U biznisu pliva desetljećima, a 90-ih se kratko bavio politikom. ”Kažu ljudi Ivice moj Todoriću da Srbi ne praštaju uspjeh, a ja gledajući ono što pojedini hrvatski političari rade Agrokoru i tvojoj obitelji, tvrtki koja hrani 60.000 obitelji mislim da su pojedini hrvatski političari još suroviji prema uspješnim ljudima kao što si ti. Da ima pameti, spomenik bi vam napravili za ovaj uspjeh. Ako firma na zapadu zaposli jednog čovjeka, njemu se osobno zahvaljuje premijer i šef države, a ti si Ivice zaposlio 60.000 ljudi. Na osnovu svega onog što smo, ja i moja obitelj KARIĆ s tisućama zaposlenih, doživjeli u Srbiji, to ti sada doživljavaš u svojoj majci HRVATSKOJ! (…)’, napisao je Karić na društvenim mrežama dajući potporu posrnulom hrvatskom tajkunu Ivici Todoriću.

Osebujni Karić na društvenim je mrežama uistinu aktivan, tamo komunicira s fanovima, a jedne prigode najavio je snimanje filma o njemu i njegovoj obitelji, ondašnji mediji govorili su da je već kontaktirao ponajbolje redatelje i da bi ga mogao glumiti Šerbedžija. Nije međutim uvijek Karić mogao razmišljati o ovakvoj raskoši. Odrastao je u obiteljica domaćice i trgovca, kao najmanje od pet djece u rodnoj se Peći školovao do studija, a diplomu PMF-a stekao je u Prištini. Naknadno je magistrirao na ‘ekonomiji’.









Svoj prvi biznis pokrenuo je s braćom svirajući po svadbama, a zarađeni novac investirao je u servis Tehničar, a nakon toga i u radionico Kosovouniverzum. Početkom 90-ih postao je prvi internet provajder u Srbiji, a potom osnovao fondaciju za humanitarne akcije. U Srbiji osniva privatni fakultet, privatnu televiziju, časopis, telekomunikacijsku tvrtku i banku, a 2004. godine kandidirao se za predsjednika. Godinu dana kasnije i kreću njegovi problemi sa zakonom, a u to isto vrijeme Karića proglašavaju jednim od 100 najbogatijih ljudi u ovom dijelu Europe, u poljskim medijima isticalo se kako mu je bogatsvo procjenjeno na 800 milijuna dolara. Karić je otac četvero djece i u braku više od četiri desetljeća.