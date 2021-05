NAJBOGATIJA HRVATICA IMPRESIVNOG IZGLEDA! Iza nje je projekt vrijedan 50 milijuna eura

Autor: Iva Međugorac

Nevolje u raju, tako nekako sažeti bi se mogla sudbina koja je snašla bivšu manekenku, a danas jednu od najbogatijih Hrvatica Sunčicu Lalić.

Naime, na zagrebački Općinski sud pristigla je nedavno HRT-ova ovrha protiv Lalić i to zbog duga od 260 kuna, koliko zapravo iznose tri neplaćene pretplate za tri prva mjeseca prošle godine. Ovrhu je preko javnog bilježnika pokrenuo tko drugi doli odvjetnički ured Hanžeković i partneri, no po svemu sudeći tu cifru ova bogata poduzetnica brzo će namiriti.

Ona je svoje poslovanje bazirala u energetskom sektoru koji je usput izdašno financirao od strane državnih poticaja, a trgovači sudovi diljem zemlje povezuju Lalić s 20-tak što aktivnih, što ugašenih subjekata. Tajanstvena poduzetnica sjedi tako primjerice u upravi tvrtke Uni Viridas iz Zagreba u kojoj posluje s turskim poduzetnicima koje predvodi Unal Aysal, turski tajkin i predsjednik Galatasaraya koji zapravo živi u Švicarskoj. U stranim se medijima spominja i Cen Sirin koji je u stranim medijima povezivan s aferom Panamski papiri.

No, i mimo toga Lalić posluje i preko tvrtke Energia Solutione, tvrtka je ovo kojoj je bivša manekenka i vlasnica i direktorica također s navedenim dvojcem iz Turske. Firma čije je središte u Eurotoweru na noge su postavili još 2011. godine, a o kakvom je poduzetništvu riječ možda ponajbolje govori to što je temeljni kapital prve tvrtke Uni Viradasa 75.406 kuna. Isti je taj iznos tvrtka dobila u obliku poticaja od države kada je javnosti predstavljeno kogeneracijsko postrojenje u Babinoj Gredi koje je od Hrvatske energetske regulatorne agencije prije par godina dobilo status povlaštenog proizvođača električne i toplinske energije iz drvene sječine. Kogeneracija u Babinoj Gredi s radom je počela još 2014. godine, a godinu dana kasnije od Here su dobili rješenje za rad na 25 godina dok ih istodobno sječikom opskrbljuju Hrvatske šume s kojima imaju ugovor na 14 godina.

U medijima se svojedobno problematiziralo desetak milijuna državnih poticaja koje dobiva Uni Viridas. Bez obzira na te poticaje ova je tvrtka 2015. godinu kraju privela s gubitkom većim od 13 milijuna kuna, kojega je ublažio poticaj od 74 milijuna kuna koji je stigao godinu dana kasnije. Nije tajna da je Lalić godinama bila u braku s Draganom Juriljem, koji i jest pokretač energetskog biznisa u Hrvatskoj. Jurilj se svojedobno spominjao u medijima zbog nekretninskog biznisa s generalom Vladimirom Zagorcem, od kojeg se kasnije ograđivao, ogradio se s vremenom Jurilj i od braka sa svojom suprugom Sunčicom koja je još sa njime zakoračila u energetske vode kao direktorica u Geonu tvrci koja također posluje s državom, a koju sada vodi Jurilj.

Sunčica je svojedobno kao direktorica vodila tvrtku Bio-elektro projekt koja je registrirana na njenoj adresi, u tom poslu partner joj je bio stanoviti Josip Delač s kojim se u međuvremenu po svemu sudeći poslovno razišla jer je kao aktualni osnivač ove tvrtke navedena Energia Solutione čija je osnivačica Lalić, koja je svojem bivšem suprugu prepustila vlasništvo nad tvrtkom Geothermal Solutions.

Službeni dio biografije ove bogate Hrvatice kaže kako je njena poslovna putanja započela prije gotovo dva desetljeća u ugostiteljstvu s bivšim partnerom Juriljem, a svoju karijeru nastavila je na tržištu nekretnina s kojega se uslijed krize 2009. godine prebacila u energetski sektor. Nedavno se o tvrtki Uni Viridas pisalo i zbog 2,5 milijuna kuna za obnovljive izvore energije, koliko joj je dodjelila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, a tada je rečeno kako se radi o firmi iz Vukovarsko-srijemske županije čija je suvlasnica upravo Lalić.

Mediji su inače nedavno izvjestili kako se 50-godišnji poduzetnik i uspješni sportaš Jurilj zaručio s mladom manekenkom Michelle Korenić kojoj je na ruku stavio skupocjeni zaručnički prsten Tiffany vrijedan barem 50 tisuća kuna, a koji je optočen dijamantima. Prosidba koju je mlada manekenka prezentirala i na Instagramu odvijala se u raskošnom venecijanskom hotelu, a ona je ujedno okarakterizirana i kao kruna njihove višemjesečne veze. Juriljeva nova odabranica manekenka je i sutdentica zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti o čijem se ranijem ljubavnom životu ne zna ništa.









Zato je poznato kako Jurilj s Lalić ima sina, a nakon njihova razvoda oženio je manekenku Miju Franić, ali se par nakon godinu dana razveo. Bivši suprug Sunčice Lalić danas je suvlasnik i direktor geotermalne elektrane u okolici Bjelovara koja godišnje proizvede minimalno 70 milijuna kilovatsati strujem, a s ulaganjem u ovaj oblik energije Jurilj je s bratom krenuo prije više od deset godina osnivanjem tvrtke Geon koja je od Ine i HEP-a preuzela projekt ghradnje elektrane pored Bjelovara. Nakon raskida sa Sunčicom ona preuzima projekt gradnje kogeneracijskog postrojenja u Babinoj Gredi vrijedan 50-ak milijuna eura, dok je geotermalna energana pripala Jurilju.

Ovaj bračni par nakon razvoda odlučio je ostati u dobrim odnosima, kako su tvrdili to su učinili radi dobrobiti njihova tada maloljetnog sina, o svojem razvodu nikada nisu pretjerano javno govorili, a jednako tako u javnosti se ne eksponiraju previše ni kada je o poslovima riječ.

Inače, na istoku Slavonije gdje danas cvate njeno poslovno carstvo rođena je i žvjela i sama Lalić koja je kao manekanka poslovala ponajviše u Austriji gdje je snimala kataloge za donje rublje, s modnih pista ušla je u svijet biznisa, ali i svijet jet-seta iz kojega definitivno neće tako skoro izaći. Uspješna i bogata, a pored toga zgodna sve je to u jednom Sunčica Lalić žela koja se odlučila povući s naslovnica i posvetiti poslu s energetikom koji je usko vezan s državom.