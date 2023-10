Na pomolu velika promjena na hrvatskom tržištu nekretnina: ‘Mnogi će se iznenaditi’

Autor: Ivana Jurišić

Mladim obiteljima u Hrvatskoj koje žele kupiti stan nikad nije bilo teže. Prosječna cijena četvornog metra novoga stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu ove godine iznosila je 2.219 eura, što je 4.1 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). U Zagrebu je prosječna cijena četvornog metra novog stana u prvom polugodištu iznosila 2.623 eura, što znači da je za jedan kvadrat trebalo izdvojiti dvije prosječne plaće.

“Svaki put kad pogledam cijene stanova padne mi mrak na oči, samo idu prema gore”, govori nam Marin, oženjeni otac dvoje djece koji je nakon godina traženja već postao očajan.

O novogradnji ni ne razmišlja

“Sin mi na jesen kreće u 1. razred i sada nam je krajnje vrijeme da kupimo stan. Supruga i ja imamo pristojne plaće za hrvatske pojmove, ali čak i tako sebi ne možemo priuštiti nekretninu u Zagrebu”, dodaje.





Marin kaže da o novogradnji više ni ne razmišlja.

“U oglasima nema čega nema. Ljudi više nisu normalni kakve stanove prodaju po abnormalnim cijenama. Od prije Drugog svjetskog rata, u raspadu, a traže po 3.000 eura za kvadrat. Ma tko će to kupiti po toj cijeni? Nek’ si ga u grob ponesu”, kaže ogorčeno ovaj otac.

Marin nije jedini koji je već izgubio nadu da će se izvući iz pakla podstanarstva. Agentica na tržištu nekretnina Martina Mataić Škugor iz agencije Opereta nam kaže kako potražnja nikad nije bila veća, a najviše se traže stanovi do 65 kvadrata, s jednom ili dvije spavaće sobe.

“Nakon što je Hrvatska ušla u eurozonu i Schengen zabilježen je veliki porast potražnje. U ožujku je onda krenuo APN što je snažno utjecalo na rast broja transakcija jer su mladi htjeli iskoristiti zadnji krug subvencioniranja”, kaže Mataić Škugor.

Manji broj prodanih nekretnina

Prema podacima Porezne uprave i Hrvatske gospodarske komore, u prvoj polovini godine zabilježen je manji broj prodanih nekretnina u odnosu na lani. Na pitanje znači li takav trend i niže cijene u budućnosti Mataić Škugor govori da je još rano govoriti o prognozama.

“Do nekih korekcija ipak očekujemo da će doći, a najviše se to odnosi na stanove u starogradnji koji imaju imaju nerealnu cijenu u odnosu na novogradnju. Trenutačno je takvo stanje na tržištu da stanovi za adaptaciju nakon uloženih sredstava koštaju isto ili čak i više nego novogradnja, što nije realno na dulji tok. Tu bi moglo doći do korekcije iako trenutačno nema naznaka da su prodavatelji spremni korigirati cijenu”, dodaje.









Manjak ponude

Situacija ovaj put nije ni prilično slična kao za vrijeme prošle ekonomske krize 2008./2009. godine.

Ovaj put bilježimo manjak ponude, ističe Mataić Škugor, zbog čega ne vidimo znak snižavanja cijena nekretnina.

“Tada se govorilo o balonu, danas balon nitko više ne spominje”, dodaje.









Stručnjakinja ističe kako je sve manje kupaca spremno platiti bilo koju cijenu.

“Mi u agenciji razlikujemo dvije vrste prodavača. Ako prodavatelj prodaje nekretninu jer misli da može postići najvišu cijenu, kod njih ne očekujemo korekciju, jer oni nisu ozbiljni prodavatelji. Što se tiče prodavatelja koji imaju snažne razloge za prodaju, bilo da kupuju drugi stan ili negdje nešto ulažu, oni će sniziti cijenu ako žele nešto stvarno prodati”, kaže.

Mataić Škugor ističe kako nas uskoro čeka velika promjena na tržištu nekretnina.

“Zbog rasta kamatnih stopa doći će do pada kreditne sposobnosti građana što će utjecati na rast potražnje za manjim stanovima. Sada je najveća potražnja za stanovima do 65 kvadrata, ali to bi se uskoro moglo promijeniti”, zaključuje Mataić Škugor.