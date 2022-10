MUČNE PRIČE RADNIKA U KIOSCIMA: ‘Trčim u kafić na toalet, radim za minimalac i još nam manjak skinu s plaće’

Autor: Dnevno.hr

Građanima se danas na kioscima nudi niz usluga, od plaćanja računa, kupnja karata za javni prijevoz, slanja paketa do kupnje novina, kave, slatkiša i tome slično.

No, zaposlenicima, blago rečeno, nije tako bajno jer, logično – više usluga znači i više posla u ionako zahtjevnim uvjetima rada. Primjerice, jeste li ikada u blizini kioska vidjeli toalet ili se zapitali gdje djelatnici odlaze na pauze i koliko zarađuju?

“Jako je puno posla, a malo radnika jer nitko ne želi raditi na kiosku, pogotovo mladi”, otkriva jedna radnica na kiosku za N1. Dodaje da ljudi dođu na obuku, no kad vide obujam posla i plaću, odlaze.





Kiosci se zbog nedostatka radne snage zatvaraju i u kontinentalnom dijelu Hrvatske, što dovodi do smanjenja smjena u kojima na kraju radi jedna osoba, a posla ujutro ima i previše, dodaje zaposlenica. Radi se sedam do osam sati dnevno te radnice imaju jedan ili dva dana u tjednu slobodno, ali to, ističe, često nije tako. Zbog velikog nedostatka radne snage neki radnici nemaju slobodno po dva do tri tjedna.

Traže bolje plaće i uvjete rada

Godišnje odmore ne mogu koristiti po želji. “Često nas dižu s godišnjih odmora ako se netko razboli ili je neka izvanredna situacija. Događa se da primjerice danas idete na godišnji i da vas zovu da dođete raditi”, objašnjava.

Također ne rade uvijek na istom kiosku. Ima prodavača koji, kako navodi, mjesečno promjene pet do šest mjesta.

“Sva trgovačka društva u djelatnosti trgovine osjećaju nedostatak radne snage jer je fluktuacija velika i radnici odlaze tražeći nova radna mjesta, veće plaće, bolje uvjete rada, slobodne vikende i slično”, objašnjava predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.

I odlazak na WC je problem

Jedan od velikih problema s kojim se suočavaju je korištenje pauze i odlazak na wc.

“Ne možemo koristiti pauzu od pola sata. To nam ne dozvoljavaju već možemo koristiti kratke pauze nekoliko puta pa to onda koristimo za WC. Kako nemamo toalet i vodu onda trčim negdje u kafić”, priča zaposlenica kioska.









Za to vrijeme zamole nekog u koga imaju povjerenja da pričuva kiosk ili ga zatvore. “Voditelji nekad znaju biti i bezobrazni zašto se zatvara. Nemaju razumijevanja da i mi moramo obaviti svoje potrebe”, ističe.

No, ako u blizini nema kafića ili drugih prostora koji rade u isto vrijeme, radnici se jako teško snalaze. Također, vremenski uvjeti su problem. Ljeti je kipuće, a zimi hladno, no to nije sve. Ako im nešto nedostaje ili je ukradeno, plaćaju iz svog džepa uz ionako male plaće.

“Prodavači plaćaju manjkove, poslije inventure nam to skinu od plaće. Ne rade se primopredajne inventure kad netko odlazi na godišnji i bolovanja. To je sve na povjerenje, pa se stvaraju veliki manjkovi, svega bude”, upozorava ova radnica na lošu praksu u poslovanju.









Rade za minimalac

Ono što država odredi kao minimalac, to je njihova plaća. Tako dobivaju, navodi, 3.750 kuna plaću uz prijevoz i neoporezivi dio. Radi već dvadeset godina i ništa se nije, promijenilo na bolje već je, kaže, sve gore.

“Kad država povisi minimalac onda nam plaća ide gore. Poslodavac kaže da nema prostora za povećanje plaća”, tvrdi zaposlenica. Generalno plaće radnika u kioscima su male, a stimulacije ostvaruje manji dio radnika. Božićnica, uskrsnica i regres je pravo koje ostvaruje dio radnika”, objašnjava predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.

Dodaje kako neka društva imaju kolektivnim ugovorom uređena prava radnika, materijalna i nematerijalna, pa tako i povećanje plaće za prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanom, ali ostali ovise o dobroj volji poslodavca. Stoga im se višak sati koji su odradili često ne isplaćuje, slobodne dane teško mogu ostvariti jer nema dovoljno radnika, a plaća koja je određena ugovorom je najniža osnovna, kaže radnica s kioska za N1.