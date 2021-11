MOŽEMO LI POSTATI NEOVISNI? Stručnjak o zatvaranju termoelektrane Plomin: ‘Dobro su se i sjetili, takav skup način proizvodnje struje je već godinama neisplativ’

Autor: Ivana Jurišić

Između 120 svjetskih čelnika koji su se okupili u Glasgowu na skupu za spas svjetske klime je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Riječ je o najvažnijem sastanku svjetskih čelnika od 2015. kada je potpisan Pariški sporazum. U međuvremenu, situacija se u ovih šest godina pogoršala te smo svakog dana svjedoci brojnim elementarnim nepogodama koje se događaju zbog klimatskih promjena. Još su nam svima u živom sjećanje poplave u Njemačkoj koje su odnijele brojne živote i kakve nisu zabilježene u zadnjih 500 godina i požari u Grčkoj koji su brojne ljude ostavili bez domova.

Svjetski političari se slažu da treba djelovati i treba djelovati brzo, a što će se dogovoriti na sastanku u Škotskoj, saznati ćemo sutra.

U međuvremenu, ministar Ćorić je prije nekoliko dana i službeno najavio zatvaranje termoelektrana Plomin. Detalje će otkriti premijer Plenković za vrijeme svog boravka Glasgowu.

Što to znači za Hrvatsku, pitali smo Aljošu Pleića, predsjednika NO udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske, koji nam je rekao da je bilo krajnje vrijeme da se to napravi:

“Ugljen je trenutačno najveći zagađivač i toga se moramo riješiti što je prije moguće. Ne samo zbog zagađenja, iako je to glavni razlog, već i zato što se radi o jako skupoj proizvodnji električne energije. Ako na trenutak zaboravimo ove trenutačne poremećaje na tržištu, to već dugi niz godina nije konkurentna način proizvodnje struje”, govori Pleić.

Kaže kako Hrvatska ima nevjerojatan potencijal za dobivanje energije iz obnovljivih izvora:

“Za razliku od nekih drugih zemalja, mi nikada nismo imali dovoljnu količinu fosilnih goriva za svoje potrebe. Suprotno od toga, sunca i vjetra imamo dovoljno da pokrijemo vlastite potrebe, a ako bude pameti i pametnog planiranja mreže i mrežnih sustava možemo jako veliku količinu i izvoziti”, uvjeren je Pleić.









Samodostatni za 10 do 20 godina

Ističe kako su brojni investitori zainteresirani za ulaganje u zelenu energiju, napomenuvši kako službeni podaci pokazuju da je trenutačno čak 15.000 MW u razvoju obnovljivih izvora.

“Naravno da nije realno da se sve ostvari, ali samo to pokazuje da interes ogroman. Sada je važno proraditi na mreži, prostornim planovima i na uvjetima zaštite okoliša i prirode gdje se mora pronaći zajednički jezik da imamo što više obnovljivih izvora energije”, kaže Pleić istaknuvši kako bi Hrvatska uz pametno planiranje za 10 do 20 godina mogla postati energetski samodostatna:

“U posljednjih nekoliko godina smo napravili značajni iskorak u zelenom smjeru, počevši od izmjena zakona, do uvođenja nekih kvota i pravila koje konačno daju neke smjernice kako bi se projekt trebao razvijati, što bi trebalo rezultirati novim investicijama u zelenu energiju”.

Pitamo ga što je s plinom za kojim Europa plače posljednjih tjedana, ima li i on mjesto u tom novom svijetu?









“Posljednja stvar koju bi sad trebalo napraviti je fokusirati se na plin, pa nigdje u Europi se na radi na ovim nalazištima. Ovo što sad crpimo je dovoljno za naše potrebe u ovom tranzicijskim periodu. Jer ne zaboravimo, sada prolazimo upravo to, tranzicijski period prema vremenu kada ćemo biti energetski samodostatni i kada ćemo potrebe za energijom ostvarivati iz obnovljivih izvora”, uvjeren je Pleić.