Može li samac u Hrvatskoj kupiti stan? Provjerili smo što možete kupiti za 65 tisuća eura

Autor: Ivana Jurišić

Nedavno me prijateljica nazvala sva u suzama jer joj je gazda drugi put u nekoliko mjeseci digao cijenu najamnine. Do nedavno su ona i prijateljica dvosobni stan u centru plaćale 600 eura plus režije, ali od 1. listopada cijena najamnine skače na 800 eura.

“Kad se sve izračuna, ispada da ću raditi samo za stan, režije, hranu i prijevoz. Mogu biti sretna ako mi na kraju mjeseca ostane koji euro”, žali se ona dodajući kako već mjesecima gleda kupiti malu garsonijeru, ali cijene su toliko visoke da joj nijedna banka neće dati kredit.

“Na moju plaću banka će mi dati maksimalno 70 tisuća eura, a za te novce u Zagrebu se ne može kupiti gotovo ništa osim možda nekog derutnog stana u suterenu. Za stan od 30 kvadrata u zgradi treba barem još 10,20 tisuća eura. A gdje je još adaptacija, a namještaj? I onda za sve to moram raditi još sljedećih 30 godina”, žali se ona.





Najpovoljnije u Sesvetama

Tragom njezine priče odlučili smo provjeriti gdje u Hrvatskoj samac koji zarađuje medijalnu neto plaću može kupiti sebi krov nad glavom.

Naime, iako je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za srpanj iznosila 1.141 euro, medijalna neto plaća za isti mjesec iznosila je 984 eura, što znači da je polovica zaposlenih zarađivala manje, a polovica više od toga iznosa.

Osoba čija je neto plaća 984 eura, a koja želi dignuti kredit samostalno, bez jamca, od banke će moći dobiti 64.162 eura za stan uz otplatu kredita na 30 godina uz kamatu od 4,49 posto i mjesečnu ratu od 325 eura.

U Zagrebu za te novce prema sadašnjem stanju u oglasniku možete kupiti 13 stanova. Jedan od njih je garsonijera na Svetom Duhu od 10 kvadrata koja se prodaje za 24 tisuće eura, kao i adaptirani stan od 21 m2 u Donjem Gradu. Najviše kvadrata za svoj novac ćete dobiti u Sesvetama gdje se za 59 tisuća eura prodaje stan od 33 kvadrata u dosta dobrom stanju, koji za prvu ruku ne treba adaptaciju.

Split i Dubrovnik najskuplji

U Splitu ne trebate ni početi tražiti stan jer tamo je najjeftinija garsonijera od 21 m2 koja se prodaje za više od 93 tisuća eura.

Ista je situacija i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojoj ćete za stan od 38 kvadrata u Opuzenu morati izdvojiti 125 tisuća eura. Sve ostalo je još i skuplje.









Nešto malo bolje ćete proći ako kupujete stan u Zadru gdje ćete za jednosoban stan od 35 m2 na zadnjem katu u zgradi bez lifta u potkrovlju morati izdvojiti 69 tisuća eura.

Odlično za investiciju

U Rijeci se na Sušaku prodaje garsonijera od 18 kvadrata prodaje za 65 tisuća eura. Također u centru se za 65 tisuća eura prodaje i garsonijera, za koju u oglasu piše da je odlična investicija.

“Garsonijera ima 17 m2 i sastoji se od jedne prostorije, predsoblja i kupaonice. Odlično za turističku investiciju i dnevni najam”, stoji u oglasu.









Stanovi su poskupjeli i u Osijeku gdje smo pronašli samo četiri stana do 65 tisuća eura. Najjeftinija je garsonijera od 26 kvadrata koja se prodaje za 55 tisuća eura.

U Osijeku za 58 tisuća kvadrata možete kupiti i potpuno namještenu garsonijeru od 23 kvadrata, kao i stan od 67 metra kvadratnih za 65 tisuća eura. Cijena je povoljna, ali u oglasu se navodi kako stan dijeli hodnik za susjednim stanom. Pa tko voli neka izvoli.