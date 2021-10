MOŽE LI NETKO NORMALNO ŽIVJETI NA HRVATSKOM MINIMALCU? Evo što o tome kaže ministar Ćorić

Autor: Dnevno.hr

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić govorio je o poskupljenjima, energentima, ali i gospodarskom stanju u zemlji.

Podsjetio je kako je Vlada ograničila cijene naftnih derivata u narednih nekoliko tjedna te istaknuo da su na taj način stabilizirali očekivanja i uvjete funkcioniranja za građane, ali i ekonomiju.

Odluka vrijedi 30 dana, a za to vrijeme će, rekao je ministar za Media servis, analizirati situaciju na tržištu te da će reagirati onoliko koliko treba.

Na kritike dijela ekonomista da se vlada nije trebala uplitati jer će na ovaj način doći do posljedica oko kvalitete i kvantitete goriva, te dijela oporbe koja smatra da su trebali smanjiti trošarine, Ćorić kaže, to su pitanja koja postavljaju oni koji odu na benzinsku crpku, natoče gorivo po fiksnoj cijeni koja je niža od one od prije deset dana te znatno niža od one koja bi danas bila da tu odluku nisu donijeli.

“Ako dođe do daljnje eskalacije naravno da država treba i hoće intervenirati – u vidu trošarina”, rekao je ministar.

Cijene plina neće rasti do travnja

Što se tiče cijena plina, potvrdio je da građani mogu biti mirni i da cijena neće rasti do travnja.

“Nakon 1. travnja, prema onome što trenutno imamo kao situaciju, prema trendu i očekivanjima, ona će narasti. Koliko će narasti, to će ovisiti o sljedećim mjesecima”, poručio je ministar. Na pitanje što je sa strujom, kaže da smo do kraja godine mirni.

“Postoje određeni alati koje ćemo koristiti početkom sljedeće godine i u tom kontekstu ja ne očekujem frapantan rast cijena struje kakav imamo prilike vidjeti u najvećem broju europskih zemalja”. Dodao je da će učiniti sve da cijene energenata ne udare snažno na životni standard. No svako poskupljenje namirnica i usluga udara građane, poglavito one s minimalnom plaćom.









Može li se normalno živjeti na minimalcu? Evo što misli ministar

Ćorić je odgovorio i smatra li može li netko normalno živjeti u Hrvatskoj s minimalnom plaćom.

“Naša minimalna plaća nije dovoljna za puno toga. Ono što je sreća u nesreći je činjenica da iz godine u godinu sve manji broj naših građana prima minimalnu plaću, kao što je i činjenica da iz godine u godinu prosječna plaća raste. Medijalna je prati u svom porastu, ali je nešto niža. Ono čemu težimo je da kontinuirano tijekom ovog drugog mandata naše vlade uvećavamo i minimalnu i prosječnu, odnosno medijalnu plaću”.