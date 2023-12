Možda i najjeftiniji Advent u Hrvatskoj: Ovdje su fritule tri eura, a klizanje samo dva

Autor: Z.S.

U subotu je i službeno otvoren popularni Advent u Zagrebu. Sve su kućice postavljene, ugostitelji su pripremili specijalitete, lampice su upaljene, međutim posjetitelji su užasnuti cijenama.

“Skuplje je puno nego ranije, fritule su oko šest eura. To nikad prije nije bilo, ali dobro. Fine su i super, ugodna atmosfera”, rekla je Marina HRT, dok je Branimir kazao kako je za kuhano vino morao izdvojiti četiri eura te da su u Budimpešti cijene puno manje. Jedna debrecinka je pak prosječno pet eura.





“Pa računajte ispod 60 do 70 eura nije sigurno, ako računamo jedno dijete. Ako računamo dvoje troje djece i više, jer klizanje je s klizaljkama oko 10 eura po satu. Pa računajte jedno dijete, dvoje djece, ja ih konkretno imam troje, ali to je jednom godišnje i to je to”, kazala je HRT-u posjetiteljica Sandra.

Zadar malo jeftiniji

Na adventskim kućicama u Zadru pak fritule koštaju dva eura manje nego u Zagrebu. Ako su samo u kruhu, kobasice ćete platiti oko četiri eura, no ako poželite dodatke poput još nekog umaka ili karmeliziranog luka – bit će dvostruko skuplje.

“Znam da su se cijene povisile, a plaće su ostale iste, i ja mislim da je to najveći problem”, izjavila je Ivana za Dnevnik Nove TV. U Osijeku je pak kuhano vino tri eura, a kobasica šest.

U blizini Zagreba druga priča

Postoji međutim i jedna dobra vijest, barem za stanovnike Zagreba i okolice. Naime, u neposrednoj blizini metropole, točnije u Svetoj Nedjelji, također je organiziran Advent. No, tamo su cijene znatno niže, a ponuda, pogotovo za obitelji s djecom, nije ništa slabija. Klizanje s klizaljkama je samo dva eura, fritule su tri, kuhano vino dva i pol, a debrecinka tri.









“Za posjetitelje je organizirano klizalište sa ledenim toboganom, bogata gastronomska ponuda i glazbeno-zabavni program. Za djecu je organiziran dječji program sa čitanjem priča, raznovrsnim radionicama i igraonicama”, poručili su iz TZ Svete Nedjelje.