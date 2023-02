MORATE UPISATI STAN U ZEMLJIŠNE KNJIGE? Više ne možete sami, država se pobrinula za to

Autor: Dnevno.hr

Građani Hrvatske od sutra, 10. veljače. više neće moći sami davati prijedloge za upis u zemljišne knjige, nego će to za njih morati odraditi javni bilježnici ili odvjetnici isključivo elektroničkim putem.

Iako su izmjene zakona na snagu stupile još u studenom prošle godine, primjena odredbe je odgođena do 10. veljače. Od sutra tako nećete morati u gruntovnicu, već do odvjetnika ili javnog bilježnika, pa baš nije jasno kako bi to trebalo pojednostaviti stvari, piše Novi list.

Ako ste do sada htjeli upisati vlasništvo nad nekretninom, hipoteku ili prijedlog za brisanje hipoteke, mogli ste i dosad angažirati odvjetnika ili javnog bilježnika ili to učiniti sami elektroničkim putem.





Prema novim izmjenama zakona angažiranje odvjetnika ili javnog bilježnika je od sutra obvezno.

Više posla za javne bilježnike

Bez odgovora je ostalo pitanje koliko će usluga prema njihovu izračunu doista pojeftiniti, a koliko će ih poskupjeti nakon što u petak na snagu stupe nova pravila.

Iz samog Ministarstva su u obrazloženju zakonskih izmjena priznaju kako će više posla imati javni bilježnici. Očito računaju da će građani za poslove na zemljišnim knjigama u većem broju angažirati njih, a ne odvjetnike.

Naveli su da odlukom da se prijedlozi mogu podnositi isključivo elektroničkim putem, građanima neće biti ograničen ili otežan pristup sudu jer su uredi javnih bilježnika prostorno raspoređeni po teritoriju čitave Hrvatske.

Građani će i sada moći provjeravati stanja neposredno na zemljišnoknjižnom odjelu, kako u glavnim knjigama tako i u zbirkama isprava. To znači da će moći otići do zemljišnoknjižnog odjela i dobiti uvid ako to ne mogu ili ne žele obaviti elektroničkim putem. Uz to, svi koji su u sustavu e-građani i dalje mogu dobiti izvadak iz zemljišnih knjiga i on služi kao vjerodostojan i ovjeren dokument, piše Novi list.