MOĆNI TAJKUNI DRHTE ZBOG PRIVOĐENJA! Jedan od njih s Bandićem dogovarao poslove teške preko 100 milijuna kuna

Autor: Iva Međugorac

Otkako je novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zavladao glavnim hrvatskim gradom raspliće se mreža njegova prethodnika, pokojnog Milana Bandića.

Mreža je to koju razbijaju Uskok i policija koji su u posljednjih nekoliko tjedana priveli cijeli niz suradnika i poslovnih partnera dugovječnog gradonačelnika metropole. No, izgledno je da tu privođenjima nije kraj. Kako tvrdi naš sugovornik blizak istrazi, istražiteljima koji sudjeluju u ovom procesu nije nimalo lako. Lista Bandićevih suradnika i onih koji su preko te mreže profitirali dulja je nego što to prosječan čovjek može pomisliti.

Kako navodi naš sugovornik u ovoj priči bezbroj je tipova sa sumnjivim nekretninama i porijeklom imovine pa je nejasno što je u svemu tome posljednjih godina radila Porezna uprava. Nejasnoća je mnogo u Bandićevim poslovima sa nizom zagrebačkih poduzetnika, a dobar dio njih unazad nekoliko tjedana ne spava mirno.

Jasno je da se s gradonačelnikovom smrću poljuljala njihova pozicija, ostali su bez mnoštva poslova koji su dogovarani na friziranim javnim natječajima, mnogima od njih zagrebačka gradska blagajna služila je kao neiscrpan financijski bazen, znaju to i istražitelji koji sada zapravo ni sami nisu sigurni s koje bi stranke krenuli i s kime bi se prvim pozabavili. Znaju to i poduzetnici među kojima se vode polemike tko bi od njih sljedeći mogao nadrapati sada kada se razbijaju mračni poslovi u kojima su sudjelovali, i kroz koje su profitirali.

Nekretnine, benzinske, trgovine…

Dugačka je lista Bandićevih poduzetnika, no na njoj zasigurno jednu od vodećih pozicija ima obitelj Mešić predvođena ocem Ahmetom i sinovima Ernadom i Arnelom. Trojac je ovo koji raspolaže sa stotinama kvadrata luksuznih nekretnina, među kojima su i one u Ulici Ružičnjak I Babonićevoj. Kako tvrde upućeni od poslova s Gradom Zagrebom profitirala je obitelj Mešić, njihova tvrtka Mešić.com, ali i direktori njihovih tvrtki poput primjerice Namika Husića koji je vlasnik luksuznih nekretnina u Zagrebu. Zanimljivo je spomenuti I to kako vlasnik tvrtke Mešić.com živi u neposrednoj blizini predsjednika Sabora HDZ-ova Gordana Jandrokovića, no uz to posjeduje stanove u Babnovićevoj, ali i benzinske te trgovine u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Iz nedavnih uhićenja Bandićevih bliskih suradnika pa i nekolicine poduzetnika posve je jasno kako je izgledao modus operandi gradonačelnikova rukovođenja Zagrebom, a jasno je i to da je Bandić mjesecima prije smrti, ali i prije ovih privođenja bio pod nadzorom istražitelja pa se baš zato u kosti njegovih poslovnih partnera uvukao strah jer se dobro zna na koji su način razne tvrtke dobivale razne poslove od Grada Zagreba. Svi oni sada strepe od mogućih privođenja nastojeći prikriti tragove svojih poslova s Milanom Bandićem. Premda se u sklopu istraga za sada ne spominje tvrtka Mešić.com, ta je tvrtka jedna od najčešće spominjanih na internetskim stranicama Grada Zagreba.

Iskeširali za gradonačelnikov stan

Ova je firma dobila 18 milijuna kuna težak posao gradnje famoznih Bandićevih fontana, godinama su Mešići slovili za omiljene Bandićeve građevinare, a ime Mešićeva sina Ernada spominjalo se prije par godina kada je iskeširao 135 tisuća eura za Bandićev stan u Bužanovoj, nakon toga firma Mešić.com dobiva unosne poslove od Grada vrijedne 204 milijuna kuna. U posljednjih desetak godina ova je tvrtka odradila niz unosnih poslova s Gradom Zagrebom, a jedan od prvih projekata težak 40-ak milijuna kuna bila je rekonstrukcija pristupnih cesta na Šalati gdje se nalazi urbana vila u kojoj Mešić posjeduje jedan od svojih stanova. Ova se tvrtka u medijima spominjala i nakon razornog zagrebačkog potresa kada je Bandić mimo natječaja podijelio 1,7 milijuna kuna tvrtkama za nabavu materijala za obnovu grada.

Uz to što je posao nabave dobio Bandićev stranački kolega Pave Vukelić, posao je dobila i firma MC Plus kojom rukovodi Nervad Mešić, koji je svojevremeno kupovao stan od Bandića. Prije ove suradnje Bandić je Mešićima prepustio obnovu kina na Tuškancu, Dubravkina puta, rekonstrukciju podruma Gradske kavane i obnovu Histrionskog doma. Firma Mešić.com koja je davne 2005. godine imala 86 milijuna kuna prihoda, već iduće godine diže prihode na basnoslovnih 121 milijun kuna, a baš te naredne godine dobili su posao vrijedan skoro tri milijuna kuna, odnosno obnovu terase u Prilazu Ivana Visine. Plodonosna je za Mešiće bila 2007. godina kada su s Bandićem dogovorili poslove teške 113 milijuna kuna. Hoće li zanimanje za njihove zanimljive poslove s gradonačelnikom pokazati Uskok ostaje za vidjeti.