MNOGI SU U MINUSU DO GRLA! U banci ste ostavili brutalnu svotu novca, ima li izlaza iz pakla dužničkog ropstva? Istražili smo

Autor: I.J.

Kamatne stope na kreditne kartice toliko su visoke ovih dana da potrošači sa stanjem na kreditnoj kartici od 5.000 američkih dolara mogu platiti dodatnih 1.000 dolara kamata tijekom godine, pokazuju podaci američkog Ureda za financijsku zaštitu potrošača.

Američki Fed je u pokušaju da stavi inflaciju pod kontrolu, agresivno podigao kamatne stope, signalizirajući da će ih dizati i dalje. U isto vrijeme, kako primjećuje CFPB, neke se obitelji sve više oslanjaju na kreditne kartice kako bi nosile korak s visokim troškovima života, piše CNN.

“U nadolazećim mjesecima još će se više ljudi okrenuti svojim kreditnim karticama, budući da im sve veće cijene potrepština poput namirnica i goriva smanjuju proračune”, napisala je agencija za nadzor potrošača u blogu u petak.





Porasle kamatne stope na kreditne kartice

“Ali ovo posuđivanje ima svoju cijenu. S današnjim kamatnim stopama, osoba sa stanjem na kreditnoj kartici od 5.000 dolara mogla bi platiti dodatnih 1.000 dolara kamata tijekom godine dana.”

Više od 175 milijuna Amerikanaca ima barem jednu kreditnu karticu, piše CFPB.

Prema CFPB-u, kamatne stope na kreditne kartice porasle su usprkos stabilnom udjelu rizičnijih drugorazrednih vlasnika kartica, povijesno niskim primarnim stopama i padajućim stopama otpisa, što je mjera računa koji se smatraju nenaplativim nakon ekstremne delinkvencije. Glavna kamatna stopa je kamatna stopa koju banke naplaćuju svojim najjačim korporativnim klijentima i ona služi kao mjerilo za potrošačke zajmove.

CFPB je otkrio da je prošle godine razlika između osnovne stope i prosječne godišnje postotne stope (APR) na kreditnim karticama bila rekordno visoka — čak i kad su stvarna kašnjenja i neplaćanja pala na rekordno niske razine.

Prije velike recesije, stope otpisa i marže kreditnih kartica kretale su se u tandemu, rekao je CFPB.

“Ali zatim, kako se gospodarstvo oporavilo, kartičarske kuće nisu smanjile svoje cijene u skladu s tim, unatoč naizgled nižem riziku od neispunjavanja obveza”, rekao je CFPB. “Tijekom pandemije Covid-19, marže izdavatelja i stope otpisa još su se više razlikovale.”









U vjerojatnom znaku strožijeg nadzora koji dolazi, CFPB je objavio koliko je skupo posuditi putem kreditne kartice – iako potrošači, uglavnom, drže korak sa svojim mjesečnim računima. Agencija za nadzor potrošača opisala je ovo kao “očiglednu neusklađenost” i sugerirala da bi visoke stope mogle pomoći u objašnjenju “prevelike dobiti” industrije kreditnih kartica.

CFPB je rekao da planira proučiti jesu li anti-konkurentske prakse u industriji “kojom dominira nekoliko ključnih igrača” ukrale korporativnu dobit na račun vlasnika kartica ili se to može objasniti popularnošću programa nagrađivanja.

Glasnogovornik Američke udruge bankara je optužio je CFPB za “zabrinjavajući trend” “biranja informacija i slikanja nepotpune slike živahnog i visoko konkurentnog tržišta kreditnih kartica”.









ABA je primijetila da gotovo rekordan udio vlasnika kartica u cijelosti otplaćuje svoj dug u posljednjih nekoliko mjeseci, izbjegavajući troškove kamata.

“Amerikanci cijene praktičnost, sigurnost i sigurnost koju dobivaju od svojih kreditnih kartica, a također cijene transparentnost određivanja cijena kreditnih kartica koju je odredila vlada”, rekao je glasnogovornik ABA-e. “Kako se gospodarstvo bude razvijalo, izdavatelji kartica radit će sa svojim klijentima kako bi im pomogli prevladati neizvjesnosti koje su pred njima, baš kao što su radili tijekom pandemije i prethodnih razdoblja financijskog stresa.”

‘Bankama bi bilo bolje smanjiti kamatne stope’

“Ovu prijetnju [od strane CFPB-a] shvaćamo ozbiljno”, napisao je Jaret Seiberg, analitičar u Cowen Washington Research Groupu, u ponedjeljak u bilješci klijentima.

Seiberg je primijetio da iako CFPB nema ovlasti za ograničavanje kamatnih stopa, agencija je u prošlosti učinkovito koristila pritisak javnosti kako bi uvjerila banke da promijene svoju politiku.

“Bankama bi bilo bolje smanjiti kamatne stope nego se upustiti u javnu borbu s agencijom”, rekao je Seiberg.

U međuvremenu u Hrvatskoj građani koji se sve teže nose s višim cijenama života također plaćaju visoke kamate na prekoračenja. Tako Zagrebačka banka svojim klijentima odobrava prešutno prekoračenje po tekućem računu najviše do visine 5 prosječnih redovnih primanja. Ako pretpostavimo da netko zarađuje hrvatsku medijalnu plaću koja se trenutačno kreće oko 6.300 kuna, to prekoračenje može doći i do 31.500 kuna. U toj istoj Zagrebačkoj banci maksimalan iznos prešutnog prekoračenja je 50.000 kn (u skladu s vašom kreditnom sposobnosti prema procjeni Banke). Ako imate prekoračenje od 31.500 kuna, uz godišnju fiksnu kamatu od 7,96 posto moglo bi vam se dogoditi da banci godišnje platite skoro 2.500 kuna. Ako ste iskoristili maksimalno prekoračenje od 50 tisuća kuna, ta bi svota mogla doći do 3.980. Zato, pazite prije nego što potpisujete bilo koji ugovor i pazite kolike kamate plaćate, jer biste samo na kamate banci mogli dati tjedan dana odmora na moru.

Kamate su slične i u drugim bankama. Tako ćete u RBA godišnju kamatnu stopu na prekoračenje platiti 7,97 posto, PBZ-u 7,95 posto, OTP banci 7,31 posto, Erste 7,96 posto, Addiko Bank 6,13 posto i Hrvatskoj poštanskoj banci 7,095 posto.