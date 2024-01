Brojni Hrvati ne znaju da posjeduju bogatstvo: Cijene kvadrata ovih objekata otišle u nebo

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska je u trećem tromjesečju prošle godine zabilježila najviši godišnji rast cijena nekretnina u cijeloj Europskoj uniji. Cijena stanova, kuća, zemljišta porasla je u prosjeku za 10,9 posto. No, to povećanje su generirale i sve više cijene garaža te parkirališnih mjesta, naročito u većim gradovima gdje ionako već vlada oskudica.

Tako je, recimo, za 65.000 eura moguće kupiti garažu od 22,5 kvadrata u Babonićevoj ulici u Zagrebu. Za isti je novac, primjerice, moguće kupiti dvosobni stan od 54 kvadrata u Slavonskom Brodu ili staru kamenu kuću u Istri od 200 četvornih metara. Garažu od 15 kvadrata na zagrebačkoj Savici vlasnik cijeni na 35.000 eura, a ništa bolje neće proći ni kupci garaže na Laništu koja košta 32.000 eura. Tako otprilike izgleda ponuda garaža na Njuškalu.

“Negdje 2015. godine kupio sam trosobni stan u Španskom. Vlasnik je tražio 70.000 eura za 65 kvadrata. Nudio sam mu 60.000, ali smo se našli na kraju na 63.000 eura. Stan ima odličan raspored prostorija i sad vrijedi 180.000 eura. Čak smo i odbili nekoliko takvih ponuda. Eto vidite koliko su cijene otišle u zadnjih 10 godina”, govori nam čitatelj koji je kupio stan dok se još moglo.

Ograničena ponuda

Jasno je da su cijene neminovno morale ići gore, no da se prije 10 godina mogao kupiti stan u metropoli za cijenu koju sad postižu garaže, mnogima je nerazumljivo. Uzrok tomu je, kažu iz ogranka Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) sve manji broj parkirnih mjesta u gradovima.

“Garaže za prodaju se oglašavaju rijetko, prodaju se brzo za relativno visoku cijenu, a često se prodaju i prije samog oglašavanja. Cijena je viša nego ranije i očito formirana zakonom ponude i potražnje. K tome, dnevne migracije s mjesta stanovanja na mjesto rada uzrokuju različitu dostupnost parkirnih mjesta u poslovnim i stambenim zonama u različito doba dana”, istaknuli su iz HUP-a za Forbes.

Nestašica parkirnih mjesta u metropoli izazvana je sve većim brojem automobila. Nije neobično da obitelji imaju i po dva automobila. Novijim je prostornim planovima predviđeno da novi stambeni objekti imaju dva parkirna mjesta po stambenoj nekretnini, čak opremljena priključkom za električna vozila. No, starija gradnja najčešće ima jedno ili nijedno mjesto po stambenoj jedinici, a parking je osobito teško naći u blizini bolnica ili u centru grada.

Kronični nedostatak

“Nemoguće je generalno točno definirati je li u novogradnjama izvedeno dovoljno parkirnih mjesta. Dojam je da parkirnih mjesta posvuda manjka, premda je urbanističkim planovima predviđen njihov dovoljan broj. Primjećujemo probleme na lokacijama koje su definirane detaljnim urbanističkim planovima jer se tamo načelno planiraju veći kompleksi zgrada i gotovo sva parkirna mjesta su u podzemnim garažama zgrada za potrebe samih stanara te nedostaje slobodnih parkirnih mjesta za ostale građane”, pojašnjavaju iz HUP-a.

Zagrebparking upravlja s 35.905 javnih parkirališnih mjesta i još 10 garaža s dodatnih 3326 mjesta. Iako su to velike brojke, čak ni uz privatne parkinge ne zadovoljavaju potrebe grada od gotovo 800.000 stanovnika. Zbog toga je u metropoli potražnja za privatnim parkirnim mjestima i garažama velika.









S druge strane, stanari ne kupuju parkirna mjesta ako ona nisu obvezna uz kupnju stana, jer su skupa. To pridonosi kroničnom nedostatku mjesta za parkiranje. Zbog visokih cijena ni iznajmljivači poslovnih prostora ne zakupljuju parkinge za sve zaposlenike, koji onda moraju parkirati na javnim parkiralištima, što smanjuje broj slobodnih mjesta za ostale.

Kvadrat garaže kao pola kvadrata stana

Na pitanje koliko košta kvadrata garažnog ili parkirnog mjesta, najbolji je odgovor dao voditelj odjela investicija agencije Opereta, Krunoslav Lisjak. On je istaknuo da su cijene nekretnina na godišnjoj razini rasle za više od 17 posto, a garaža za čak 20 posto. pritom dodaje da, ako za kvadrat stana u novogradnji u Zagrebu treba izdvojiti 4000 eura, još pola od tog iznosa treba dati za kvadrat garaže.

“Kod određivanja cijena garažnih mjesta zarada i nije ključni faktor, već je to pokrivanje troškova svih faza izgradnje do postavljanja objekta. Također, za višu cijenu kvadrata dodatan argument može biti i prestiž što se u odnosu na neke druge projekte uz stan može ponuditi i garažno parkirno mjesto više”, dodaje Lisjak i navodi kako su garaže najskuplje u elitnim i gusto naseljenim dijelovima metropole.

Iz Zagrebparkinga najavljuju pokretanje izrade tehničke dokumentacije za izgradnju garaže u Klaićevoj ulici, koja bi trebala imati 800 parkirnih mjesta. Stručnjaci za nekretnine ističu da je za rješavanje ovog problema bitno i javno-privatno partnerstvo, jer je uz nemogućnost osiguravanja dodatnih parkirnih mjesta vezan i pad atraktivnosti pojedinih gradskih područja, naročito za poslovne korištenje. uvođenje pješačkih zona, ali bez popratnih i adekvatnih prometnih i parkirnih suptitucija također otežava stanje na tržištu, smatraju oni.

Održiva rješenja

“Nevjerojatno je da se zbog širenja pješačkih zona u nekim gradovima nisu paralelno ponudila i adekvatna parkirna i druga prometna rješenja za građane, ali i za poslovne subjekte koji svojim djelovanjem podržavaju život u centru grada. Posljedice takvih poteza vrlo su primjetne jer nam se mnogi poslovni subjekti obraćaju da im pomognemo u potrazi za adekvatnim poslovnim prostorom van užeg centra uz uvjet da ima parkirnih mjesta, kako za klijente kojima žele i trebaju biti dostupniji, tako i za njihove zaposlenike”, kaže voditelj Operetinog odjela za investicije.

Iz HUP-a poručuju da bi se nedostatak parkirnih mjesta riješio poboljšanjem javnog prijevoza, ali i većim korištenjem u svijetu sve popularnijih opcija dijeljenog prijevoza ili javnih bicikala. U susjednoj Sloveniji su od prodaje parkirnih mjesta napravili ozbiljan biznis. Naime, prije 10 godina su garažna mjesta u centru Ljubljane prodavana za devet do deset tisuća eura. Na istim lokacijama lani je cijena skočila do 35.000 eura, što znači stvaranje velikog profita za one koji posjeduju takvo parkirno mjesto.

“Ako posjedujete nekoliko parkirnih mjesta, a imate problema s likvidnošću i trebate 10.000 eura, lakše je prodati jedno parkirno mjesto nego samo dio stana”, rekao je konzultant za nekretnine Miro Ivanović dodavši da su troškovi ulaganja u garaže manji nego u stanove, a time i rizik od gubitka investicije.