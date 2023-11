Mnoge će užasnuti cijene garaža Hrvatskoj: Pogledajte koliko novca morate dati za 20 kvadrata

Autor: Milan Dalmacija

Cijene nekretnina u proteklih su nekoliko godina odletjele u nebo, a nema naznaka ni da će se uskoro smiriti. Najtraženiji su, dakako, stanovi i kuće, čija cijena, ovisno o lokaciji i starosti zgrade ponekad zna premašiti i 10.000 eura po četvornom metru.

No, to su ekstremi. Prosječne su cijene novogradnje znatno niže, recimo u Zagrebu oko 4500 eura po četvornom metru. Riječ je samo o prosjeku, što znači da ima jeftinijih i skupljih nekretnina. Prosječna cijena četvornog metra novoga stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu ove godine u Hrvatskoj je iznosila 2219 eura, što je 4,1 posto više nego u istom razdoblju lani. S rastom od 13 posto u drugom tromjesečju ove godine, Hrvatska je najgora u Europskoj Uniji, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.





Iako u cijenu stanova, naročito u novogradnjama ulazi i garaža ili parkirno mjesto, nije neobično da se ona prodaje odvojeno uglavnom za desetak do dvadesetak tisuća eura. Novi standardi, koji zahtijevaju i priključak električne energije za punjenje novih vozila, također je utjecao na blagi porast cijena.

Najskuplje od najskupljeg

Ali, na internetskim oglasnicima moguće je pronaći i puno skuplje starije garaže. Pojedini vlasnici tih objekata za parkiranje vozila (ili skladištenje suvišnih stvari) traže cijene koje su veće čak i od nekih novogradnji u metropoli.

Recimo, na Vrbanima se prodaje garaža od 15 “kvadrata” za 44.000 eura, što po četvornom metru daje iznos od 2.933,33 eura. U Babonićevoj ulici, nedaleko od centra, prodaje se garaža površine 22,5 četvorna metra za 65.000 eura. Dakle, po “kvadratu” bi potencijalni kupac trebao izdvojiti 2888,89 eura.

Nešto povoljnija je garaža od 30 “kvadrata” u Kranjčevićevoj ulici, koja također košta 65.000 eura. No, u cijeni od 2.166,67 eura po “kvadratu” novi vlasnik dobiva malu galeriju i sanitarni čvor. Dvije garaže iste površine u Španskom, prodaju se za 60.000 eura ili 2000 eura po “kvadratu”.

U Mikulićima, naselju u podsljemenskoj zoni, garaža od 14 kvadrata košta 2.571,42 eura po “kvadratu”, odnosno ukupno 36.000 eura. Na Jordanovcu garaža iste površine košta samo 1000 eura manje, dok se na Peščenici, u novogradnji prodaje garažno parkirno mjesto površine 13,19 četvornih metara za 30.000 eura, odnosno 2.274,45 eura po četvornom metru.









Mogu se naći jeftiniji stanovi

Za usporedbu, pronašli smo i oglase za stanove u novogradnji, odnosno u tek izgrađenim objektima ili objektima koji su u gradnji. Tako se recimo u Sesvetama mogu pronaći novi stanovi po cijenama od 1950 do 2500 eura po četvornom metru.

U Dubravi se cijene stanova kreću od 2400 do 2800 eura po “kvadratu”, dok se na zapadu grada cijene jednog četvornog metra stana kreću od 2250 do 2500 eura. Jeftinih stanova ima i preko Save, u Blatu se tako u nekoliko novogradnji cijene stanova kreću od 2100 eura (u Velikom Polju) do 2790 eura (u Blatu i na Laništu).

Cijene u drugim gradovima

Ako ste mislili da su garaže skupe samo u Zagrebu, prevarili ste se. Oglasnici nude garaže i u drugim mjestima za koje treba “masno platiti”. Tako za stariju garažu na splitskom Kmanu, površine 18 “kvadrata” treba platiti 50.000 eura, odnosno 2.777,78 eura po četvornom metru.









Na zadarskom Višnjiku prodaje se garaža od 16,5 četvornih metara za 40.000 eura, što je 2.424,24 po “kvadratu”. U Lovranu, pak, garaža od 16 “kvadrata” košta 38.000 eura, odnosno 2.375 eura po “kvadratu”. Nije zgorega spomenuti da su prodavatelji u podjednakoj mjeri fizičke osobe, ali i agencije za posredovanje nekretninama.