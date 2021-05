MISTERIOZNI ZAGREBAČKI MILIJARDER! Bandićev partner, Jandrokovićev susjed i biznismen o kojem se ne zna ništa

Autor: Iva Međugorac

Bogat i anoniman, titula je to koju nosi vlasnik tvrtke Mešić com Ahmet Mešić. Tvrtka je ovo koja posljednjih desetak godina odrađuje brojne unosne poslove s Gradom Zagrebom, a zagrebačkoj javnosti poznata je ponajprije radi gradnje famoznih Bandićevih fontana smještenih isred Sveučilišne knjižnice.

Projekt je to težak više od 17 milijuna kuna, koji je dopao firmu koja je uz ostalo gradila pristupne ceste u elitnom zagrebačkom naselju Šalata, u dijelu u kojem je luksuznu vilu svojedobno sagradio predsjednik Sabora Gordan Jandroković, sredinom 2000-tih za rekonstrukciju tog dijela grada Mešićeva tvrtka iz gradskog je proračuna dobila 40-ak milijuna kuna pa stoga ne čudi da i sam Mešić posjeduje stan u urbanoj vili tip pored Jandrokovićeva doma.

Tvrtka je ovo koja je na noge postavljena 1998 godine, a Mešić biznis vodi sa sinovima Nervadom i Arnelom dok je stan od 145 m2 koji se nalazi u susjedstvu predsjednika Sabora prepisao na kćer Refiju. Braća Mešić nekretnine posjeduju i u Babonićevoj ulici na Šalati, a jihova tvrtka u medijima se spominjala i nakon potresa.

O svemu se oglasio i Juričan

Naime, pokojni gradonačelnik Bandić mimo natječaja je podijelio 1,7 milijuna kuna tvrtkama za nabavu materijala za obnovu Zagreba, a osim što je posao nabave dobio Bandićev stranački kolega Pave Vukelić, posao je dobila i tvrtka MC Pluis kojom upravlja Nervad Mešić, koji je svojedobno kupovao Bandićev stan, a potom dobio natječaj za izgradnju čuvenih fontana. Nervad Mešić s ocem Ahmetom pored tvrtke MC Plus vodi i tvrtku Mešić Com koja je poznata javnosti kao česti dobitnik natječaja Grada Zagreba i to uglavnom izravnom pogodbom.

Medije je mladi Mešić zainteresirao kada je sa svega 23 godine dao 135 tisuće eura u gotovini za kupnju Bandićeva stana kojega kasnije prodaje po nižoj cijeni nego li je platio Bandiću, a nakon toga kreću uspjesi njegove tvrtke o kojima je progovarao i Dario Juričan.

Mesićevi poslovi s Gradom u međuvremenu su procvali pa je od 2007.do2012.godine s Gradom Zagrebom sklopio poslove vrijedne više od 200 milijuna kuna. radio je na obnovi kina na Tuškancu uređivao Dubravnik put, rekonstruirao podrum Gradske kavane i obnavljao Histrionski dom. Tvrtka Mešic com 2005.godine imala je 86 milijuna kuna prihoda i 3,8 milijuna kuna dobiti, već naredne godine prihodi rastu na 121 milijun kuna, a dobit se penje na 18 milijuna kuna. Te 2006. godine Mešićeva tvrtka izravnom pogodbom dobila je posao težak gotovo tri milijuna kuna, radili su na obnovi terase u Prilazu Ivana Visine. Najplodnija je za ovu relativno nepoznatu firmu bila 2007. godina kada su s Gradom sklopili poslove teške 113 milijuna kuna koji su uključivali obnovu sveučilišta u Sesvetama te rekonstrukcijuu škole Savski gaj. Zanimljivo, mediji su svojedobno pisali kako Nervad Mešić živi u istoj zgradi kao i Bandićev pročelnik za gradnju Davor Jelavić.