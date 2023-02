MISLITE DA CIJENE RASTU? Državni zavod za statistiku poručuje: ‘Nije bilo tako naglog skoka cijena’

Autor: I.G.

Iako je dominantan narativ kako je s uvođenjem eura došlo i do velikog povećanja cijena, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da u siječnju ipak nije bilo toliko naglog skoka u cijenama.

U odnosu na prosinac prošle godine (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni, cijene su u siječnju u prosjeku ostale na istoj razini, ističu u DZS-u danas.

“Porast stope inflacije na mjesečnoj razini procijenjen je za skupinu Hrana, piće i duhan, za 1,3%, te za skupinu Usluge, za 1,1%.





Za skupinu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije procijenjen pad stope za 2,1% te za skupinu Energija pad za 1,0%”, navode u srijedu u DZS-u.

Hrana i piće, dakle, poskupjeli su u siječnju u prosjeku tek nešto više od jedan posto, a usluge i manje od toga.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, prema prvoj procjeni, u siječnju 2023. u odnosu na siječanj lani (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 12,7 posto. No, i mjesečni podaci (na godišnjoj razini) pokazuju da inflacija ipak usporava.

Najviša inflacija na godišnjoj razini zabilježena je lani u studenome kad je iznosila 13,5 posto u odnosu na isti mjesec preklani. Potom je u prosincu bila nešto niža (13,1 posto u odnosu na prosinac 2021.), a u siječnju ove godine 12,7 posto na godišnjoj razini.

“Promatrano prema posebnim skupinama, procijenjena godišnja stopa promjene za skupinu Hrana, piće i duhan iznosi 15,4%, za skupinu Energija iznosi 13,8%, za skupinu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije iznosi 12,1% te za skupinu Usluge iznosi 9,3%”, tumače državni statističari.

Usporavanje inflacije bilježi se u gotovo cijeloj eurozoni. S obzirom da se očekuje daljnji pad cijene energenata u odnosu na najviše vrijednosti tijekom prošle godine, ali i pad potrošnje, očekuje se nastavak ‘ispuhivanja’ inflacije i pad cijena robe široke potrošnje.









No, to ne znači kako će se cijene vratiti na razine prije aktualnog vala inflacije. To znači samo kako se ne očekuje njihov rast po visokim među mjesečnim stopama.