Mirovinski sustav je u problemima, sve više umirovljenika primorano raditi

Autor: Promo

Već dugo znamo da hrvatski mirovinski sustav nije održiv – sve je više onih koji primaju mirovine, a sve manje onih koji uplaćuju novac u sustav. Sve više umirovljenika primorano je raditi kako bi si priuštili dostojanstvenu mirovinu, a izgledno je kako će situacija u budućnosti biti još lošija za buduće umirovljenike, a to su svi sadašnji radnici.

Upravo je zbog toga potrebno pobrinuti se za vlastitu mirovinu još za vrijeme radnog vijeka – što prije, to bolje. Najpopularniji način na koji većina ljudi to radi je štednja u banci, ali to nije najbolji način planiranja mirovine iz nekoliko razloga.

Ono najbitnije je činjenica da se štednja u banci ne isplati. Kamate su niske, a inflacija visoka pa novac koji samo stoji na bankovnom računu svake godine vrijedi sve manje jer je za njega moguće kupiti sve manje proizvoda, a taj će se trend nastaviti i u budućnosti.

Kako bi se pobrinuli za to da imate dostojanstvenu starost i pristojnu mirovinu, potrebno je ušteđeni novac uložiti u neki oblik imovine koji nosi visok prinos u dugom roku, a istovremeno je niskorizičan i likvidan.

Investicijsko zlato – štednja s rastom većim od 550%

Zlatne poluge i zlatnici u fizičkom obliku, često nazivani i investicijsko zlato, zadnjih su godina postali vrlo popularan izbor štediša i ulagača koji gledaju kako izgraditi isplativu i sigurnu štednju za mirovinu.

Glavni razlog zbog kojeg ljudi ulažu u zlato je visok prinos: cijena zlata u zadnjih je 20 godina narasla za više od 550%, što je u prosjeku više od 8% godišnje. To je znatno više od prosječne stope inflacije u istom periodu, ali i od mnogih drugih oblika ulaganja poput nekretnina ili trećeg mirovinskog fonda.

Zlatnici i zlatne poluge, osim što su isplativi, u potpunosti su oslobođeni svih poreza, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje investitoru, bez obveza prema državi. Uz to, zlato je potpuno neovisno i od bankarskog sustava, tako da se štednjom u zlatu ne oslanjate ni na koga za svoju mirovinu, već financijsku slobodu držite u vlastitim rukama.









Kako graditi zlatnu mirovinu?

Investicijsko zlato vrlo je likvidna imovina, što znači da ju je lako brzo zamijeniti za novac po aktualnom tečaju bilo gdje u svijetu kroz otkup zlata. Sve što je potrebno jest donijeti zlatnik ili zlatnu polugu kod ovlaštenog otkupljivača kao što je Centar Zlata, nakon čega slijedi momentalna isplata novca u gotovini ili na bankovni račun investitora, po aktualnoj cijeni zlata.

Posjedovanje zlata stoga je mudra odluka jer je poluge i zlatnike moguće periodično kupovati za vrijeme radnog vijeka po sadašnjim cijenama te ih prodavati u mirovini po cijenama koje bi trebale biti znatno više od sadašnjih, zbog rasta cijene zlata. Štediše koji, osim novca, štede i u zlatu, mogu računati na izdašniju mirovinu od onih koji se oslanjaju samo na državni mirovinski sustav i bankovnu štednju.

Zlato je zaštita od inflacije i krize

Osim što je isplativo kao oblik ulaganja, investicijsko zlato svojevrsna je zaštita kapitala te nosi reputaciju “sigurnog utočišta u nesigurnim vremenima” koja uključuju negativne pojave poput visoke inflacije, recesija, ratova i pandemija. Upravo u ovakvim vremenima cijena zlata u pravilu najviše raste, dok druga ulaganja i oblici štednje postaju rizični.









S obzirom da se trenutno nalazimo u neizvjesnim vremenima, što zbog rastućih geopolitičkih napetosti u svijetu, što zbog gospodarske situacije, posjedovanje zlata sada je posebno mudar potez.

Ako u budućnosti dođe do novih previranja, bilo u obliku otvorenih sukoba među državama ili pak nove visoke inflacije koja će dodatno obezvrijediti naš novac, oni koji posjeduju zlato opet će bolje proći od onih koji štede samo u novcu. Upravo je zato poželjno zlato nabavljati već sad, a ne čekati da takva vremena dođu.

Centar Zlata – centralno mjesto za kupnju i prodaju zlata

Ulaganje u zlato danas je jednostavnije nego ikad prije. Kupnju i prodaju zlatnih poluga i zlatnika moguće je odraditi kod ovlaštenih trgovaca kao što je Centar Zlata – vodeći hrvatski distributer i otkupljivač investicijskog zlata.

S obzirom da zlatnici i poluge dolaze u raznim veličinama – od jednog grama do jednog kilograma – moguće je u asortimanu pronaći ponešto za svačiji džep, tako da ulaganje u zlato nije rezervirano samo za najbogatiji sloj građana.

Investicijsko zlato dolazi u obliku zlatnih poluga, zlatnika i zlatnih kompleta

Centar Zlata svoje poslovnice ima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, gdje je moguće kupiti odmah dostupne proizvode te na taj način započeti s ulaganjem. Kupljeno zlato možete preuzeti i pohraniti u vlastitom aranžmanu, a postoji i opcija pohrane u sefovima Centra Zlata koja je potpuno besplatna prvih godinu dana za sve klijente.

Osim poslovnica, kupnja investicijskog zlata moguća je i preko webshopa uz 100% osiguranu dostavu na kućnu adresu u roku samo dva radna dana. U asortimanu Centra Zlata je moguće pronaći proizvode vodećih europskih talionica kao što je švicarski Argor Heraeus ili njemački Heimerle+Meule, a vrijednost vlastitih proizvoda od zlata i srebra moguće je pratiti u realnom vremenu korištenjem mobilne aplikacije “Centar Zlata”.

Najbolju ponudu zlatnika i poluga na tržištu pronađite klikom na poveznicu: INVESTICIJSKO ZLATO

Djelatnike Centra Zlata za besplatne konzultacije o kupnji ili prodaji zlata možete dobiti pozivom na broj 01 3000 783 ili na e-mail [email protected].