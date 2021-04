MINISTARSTVO BRANITELJA ODGOVORILO DIONIČARIMA HT-a: Pročitajte što poručuju

Autor: Iva Međugorac

Nakon što su sedioničari Hrvatskog telekoma obratili javnosti i Ministarstvu branitelja kako bi izrazili nezadovoljstvo načinom na koji HT posluje u vlastitu korist, a na štetu manjinskih dioničara pričemu se proziva i Fond za hrvatske branitelje koj je prema riječima dioničara dužan po osnovi dividende više od 103 milijuna kuna oglasilo se i ministarstvo na čijem je čelu Tomo Medved.

Podsjetimo, protiv Hrvatskog telekoma pokrenut je postupak nakon što je koncem prosinca 2016.godine kupio 125 milijuna eura obveznica izdanih od strane DTIF-a, a slijedom toga oglasio se i dioničar Boško Bojanović naglasivši da je riječ o nizozemskoj fiktivnoj kompaniji bez legitimne poslovne aktivnosti ili imovine te da je u reaolnosti stvorena mogućnost kojom je Deutsche Telecom AG iskoristio položaj većinskog vlasnika u svoju korist, a na štetu ostalih dioničara.

“Fond hrvatskih branitelja posjeduje 6,49 posto dionica HT-a, što znaci da braniteljima od navedenog iznosa od 951 milijuna kuna pripada 61,7 milijuna kuna, odnosno, 11,82 kuna po dionici”, poručili su mali dioničari čije je riječi prenio naš portal.

Međutim, iz Medvedova ministarstva pozivaju se na izvršenu analizu procesne pozicije tužitelja te naglašavaju kako uspjeh u Bojanićevom sporu nije izgledan i da bi uključivanje Fonda hrvatskih branitelja u spor na strani tužitelja moglo imati negativne posljedice na Fond i sve hrvatske branitelje članove istog.

”Dodatno želimo istaknuti kako uključivanje u sudski postupak odnosno pokretanje bilo kakvog pravnog postupka dovodi i do obveze snošenja parničnih i ostalih troškova u slučaju gubitka spora. Naime, podnošenje tužbe može dovesti do usvajanja tužbenog zahtjeva, ali i do njegovog odbijanja ili odbacivanje uz obvezu isplate nastalih troškova. Takvi troškovi morali bi se podmiriti upravo iz imovine Fonda, a uzevši u obzir broj dionica koje čine njegovu imovinu, došlo bi do umanjenja imovine, a time i do nastanka štete za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji kao imatelje udjela u Fondu.

Navedeno nam nije prihvatljivo, a posebno kada se uzmu u obzir činjenične i pravne osnove na kojima je utemeljena tužba, a za koje smo prethodno istaknuli kako ih ne smatramo utemeljenima. Stoga ističemo da je ovakvo postupanje u najboljem interesu udjelničara. Upravo to ide u prilog tezi kako se aktivno vodi računa o svim braniteljima i članovima njihovih obitelji te se na navedeni način i u njihovom interesu štiti imovina Fonda te se pridonosi i stabilnosti i održivosti Fonda.

Imovinom Fonda se aktivno upravlja vodeći se pri tome isključivo interesima imatelja udjela u Fondu. Fond, uz suglasnost Ministarstva, vodi aktivnu komunikaciju s Upravom HT-a, sudjeluje na Glavnim skupštinama s dostavom odgovarajućih protuprijedloga za koje smatra da su osnovani, provodi analizu financijskih izvještaja i slično. Tako je, primjerice, za 2018. podnesen protuprijedlog radi isplate dividende u povećanom iznosu. Takav pristup, koji se temelji na aktivnoj i partnerskoj komunikaciji s HT-om, rezultirao je povećanom isplatom dividende 2019. u iznosu od 10 kn. Također, 2020. te 2021. dividenda iznosi 8 kn po dionici, usprkos padu dobiti HT-a u 2021., a upravo radi djelovanja Fonda.

Kada govorimo o interesima imatelja udjela u Fondu, moramo naglasiti kako sve investicije koje Fond ima, moraju ostvariti dva cilja: osnovi cilj je osigurati stabilnost prihoda kako bi se prikupljena sredstva godišnje mogla putem Zaklade isplatiti svim braniteljima kojima je pomoć najpotrebnija te isplatiti dividende svim članovima koji su ujedno i imatelji udjela. Drugi cilj je dugoročno očuvanje vrijednosti Fonda, što se postiže uvećavanjem vrijednosti dionica iz portfelja u dugom roku. Najbolji primjer toga je upravo dionica HT-a, koja je u istom promatranom razdoblju (od početka 2018. do danas) porasla sa 166 kn na 190 kn ili cca 14,5 posto.









Upravo to je ključno napomenuti, jer su sva tijela Fonda (od Upravnog odbora, preko Ministarstva i Društva za upravljanje) svoje napore usmjerili ka povećanju isplate dividende HT-a, kako bi ona dugoročno došla na razine od 100 posto – 120 posto neto dobiti, uključujući i sredstva koja HT troši na otkup vlastitih dionica na burzi, što također vodi povećanju vrijednosti dionice i imovine Fonda.

Takav pristup je u zadnjim godinama rezultirao i povećanjem vrijednosti imovine fonda na preko 1 mlrd. kn, unatoč godišnjim isplatama udjela članova, isplatama prema Zakladi i isplati dividende članovima.

U ostvarivanju našeg cilja ključan je upravo ostvareni kvalitetni dijalog s HT-om jer je jedino relevantno tijelo HT-a koje odlučuje o isplatama dobiti Glavna skupština, gdje jedan dioničar kontrolira većinski udio u kompaniji te samim time kontrolira i odluku o isplati dividendi. Za stabilnost Fonda i vrijednosti ulaganja njegovih članova daleko je bitnije da cijena dionice HT-a postupno raste te da dividenda i ostali povrati dioničarima koje provodi HT otkupom dionica na burzi budu postojani.

Ministar Medved itekako je upoznat s temom i svim detaljima vezanim uz rad Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kojem je na čelu kao predsjednik UO Fonda, a sav njegov rad usmjeren je upravo za dobrobit hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.









Naime, u mandatu ministra Medveda donesen je novi Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je između ostalog donio:

· ustrojstvene promjene u Upravnom odboru Fonda kojima se postiglo kvalitetnije obavljanje njegove dužnosti, a koje obuhvaćaju, širi krug predstavnika državnih institucija u Upravnom odboru Fonda,

· uspostavu bolje suradnje Upravnog odbora Fonda i Društva koje upravlja imovinom Fonda,

· veći udio neto realizirane dobiti od ulaganja namijenjen je za financiranje socijalnih i humanitarnih mjera za poboljšanje socio-ekonomskog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (umjesto prijašnjih 1/3 sada u ovu svrhu ide 1/2, a po 1/4 za reinvestiranje i podjelu dividendi),

· riješena je dugogodišnja problematika nasljednika te nepodignutih dividendi koje predstavljaju obvezu odnosno opterećenje za Fond,

· dividenda koju član Fonda ne podigne u tekućoj godini (do 31. prosinca tekuće godine) pretvorit će u njegov odgovarajući udjel u Fondu. Na taj način imovina će ostati u Fondu samo u drugom obliku odnosno povećat će se udio članu Fonda.

Konkretno, izmjenama se postiglo povećanje dobiti Fonda, a time i poboljšanje statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Naposljetku, ističemo da društvo InterCapital Asset Management d.o.o. kao upravitelj Fonda nije ni u kakvoj poslovnoj vezi s HT-om niti je HT ulagatelj u fondove pod njegovim upravljanjem.

Zaključno, ističemo kako su sva tijela Fonda (od Upravnog odbora Fonda, Ministarstva i Društva za upravljanje) u potpunosti upoznata s poslovanjem Fonda”, poručuju iz Ministarstva.