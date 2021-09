MINISTAR SE HVALI RASTOM MINIMALNE PLAĆE! U isto vrijeme, obitelji s dva člana na minimalcu nedostaje 3800 kuna za normalan život!

Autor: Ivana Jurišić

Ministar rada Josip Aladrović se danas u Hrvatskom saboru pohvalio rastom minimalne plaće u mandatu Vlade Andreja Plenkovića kada je sa 3120 kuna povećana na 4250 kuna u ovoj godini.

Danas su u Saboru predložene izmjene zakona o minimalnoj plaći kojima se želi spriječiti zloporaba u područjima koja nisu dovoljno uređena, pa će se prijedlogom zakonskih izmjena propisati njezino obvezno ugovaranje u bruto iznosu.

U praksi to znači da će poslodavac s radnikom morati dogovoriti isplatu minimalne plaće u bruto iznosu od 4250 kuna, a ne 3400 kuna koliko se radniku isplaćuje na račun. Pooslodavac koji se na to ogriješi može biti kažnjen novčanom kaznom od 60 tisuća do 100 tisuća kuna, a ista kazna prijeti i poslodavcu koji isplaćuje niža primanja od minimalne plaće, ali i onome koji s radnikom potpiše sporazum da se odriče isplate minimalne plaće.

Podaci Državnog inspektorata – inspekcije rada pokazuju da je u prošloj godini utvrđeno da poslodavci za 1689 radnika nisu isplatili niti minimalnu plaću.

Krešimir Sever, šef Nezavisnih hrvatskih sindikata, ističe kako je riječ o problemu koji je već odavno trebalo regulirati i kako te poslodavce treba ozbiljno kazniti.

“Treba predvidjeti drastične kazne za poslodavce koji to rade pa ćemo onda vidjeti što će se događati. Ovako se dosad apeliralo na njihovu savjest , ali svi znamo kako to funkcionira. Oni koji nemaju savjesti, nisu imali nikakvu obvezu da se tako ponašaju”, rekao je Sever.

“To je problem na koji smo i mi u sindkatima već godinama upozoravali jer i kad je ministar financija promijenio porez na dohodak i kad je više novaca trebalo završiti u radničkim džepovima završilo je više novaca kod poslodavca jer se fiksiralo upravo na neto iznos”.

Minimalna plaća u Hrvatskoj je inače 3400 kuna neto, a broj radnika koji je prima je u stalnom porastu. Dok ju je u prosincu prošle godine primalo nešto manje od 46 tisuća radnika ili 4,2 posto ukupno zaposlenih, u prvom kvartalu ove godine je zaposlenih s minimalnom plaćom više od 52 tisuće ili 4,7 posto zaposlenih.









Sever ističe kako obitelj u kojoj su dvije minimalne plaće nema ni blizu dovoljna primanja za normalan život.

“Podaci pokazuju da tročlanoj obitelji za dostojan život treba oko 10.600 kuna mjesečno. U taj iznos spadaju stanovanje, hrana i neki drugi troškovi koji se zapravo raspoređuju na više mjeseci. Ako znamo da je minimalna plaća 3400 kuna, lako vidimo da toj obitelji nedostaje čak 3800 kuna za normalan život. Pod normalan, mislim upravo to, bez ikakvih luksuza”, ističe Sever.

Sindikalist kaže da nije ništa bolje ni u obitelji u kojoj jedan ima minimalnu, a drugi prosječnu plaću jer su i oni svaki mjesec kratki za nekih 600-700 kuna.

“Europska konfederacija sindikata zastupa tezu koju zastupaju i njezine članice iz naše zemlje, a to je da minimalna plaća ne bi smjela biti ispod 50 posto prosječne i istovremeno 60 posto medijalne plaće”, ističe Sever.









Kako je prosječna mjesečna neto plaća isplaćena zaposlenima u pravnim osobama u Hrvatskoj za lipanj iznosila 7175 kuna, onda je jasno da smo još daleko od tog broja jer da bi bila tolika trebala narasti 162 kune. A kad se to dogodi, ministar rada će se možda imati nečime i pohvaliti.