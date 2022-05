MINISTAR MARIĆ NAJAVIO NASTAVAK UBRZAVANJA INFLACIJE: ‘Ne znam je li to kakva utjeha, a sigurno nije…’

Autor: Dnevno.hr

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić u srijedu je izvijestio kako Hrvatska ne odstupa značajnije od prosjeka inflacije u europskim razmjerima, kao i da je inflacije većim dijelom “uvezena”.

“Hrvatska je u travnju sa stopom inflacije od 9,4 posto zabilježila najvišu stopu inflacije koju je imala do sada. I dalje, iako ne znam je li to kakva utjeha, a sigurno nije, ali treba to reći kao fakt, ne odstupamo značajnije od prosjeka”, rekao je Marić u izjavi nakon rasprave o rebalansu proračuna.

Ministar je istaknuo kako visoka inflacija posebno nagriza standard građana s niskim dohocima kod kojih su često izdaci za hranu i energiju jedini ili prevladavajući.





Objavio je kako se očekuje nastavak ubrzanja inflacije te podsjetio na vladinu procjenu od 7,8 postotnoj prosječnoj stopi za cijelu godinu.

Upitan je li rješenje za borbu s inflacijom i poskupljenima povećanje osobnog odbitka, što predlaže HUP, Marić je tek najavio nastavak razgovora s poslodavcima.

Za rebalans je rekao da je on u prvom redu potaknut financijskim stanjem u zdravstvenom sustavu i ponovio kako bi reformu toga sustava trebalo u većoj mjeri usmjeriti na njegove rashode.