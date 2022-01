MINISTAR ĆORIĆ SE OBRUŠIO NA TOMAŠEVIĆA: ‘Tko je mene pitao što se događalo Inom 2003.? Preuzmite odgovornost za Plinaru’

Autor: Dnevno

Ministar Tomislav Ćorić je nakon sjednice Vlade izjavio kako će mjerama koje će Vlada donijeti biti obuhvaćeni i poduzetnici te je poručio da su visoki računi za plin koji su ovih dana stigli na mnoge adrese u glavnom gradu odgovornost Grada Zagreba.

Ministar je gradonačelniku Tomaševiću i ekipi koja vodi Holding poručio da su preuzeli odgovornost i za Plinaru, neovisno tko je bio na čelu Plinare dotada te je kad je cijena bila nekoliko puta niža nego danas netko trebao reći da nedostaje 600 gb plina.

“Gradonačelnik je tad trebao reagirati. Pa je li mene netko pitao što se događalo s INA-om 2003.? Svi me pitaju što se događa danas. Tomašević i Možemo su preuzeli odgovornost za Zagreb i svi koji su dobili više račune to ne zaslužuju. To su problemi s kojima se suočavate kad postanete vlast, to su svakodnevni problemi i tu nema upiranja prsta u nekog tko je bio nekad”, rekao mu je ministar poručivši mu da je nedopustivo da vrtić, pučka kuhinja ili bilo tko, dobije četiri puta veći račun.

“Ni ja ni HDZ im nisam trebao kupiti plin već je to trebao napraviti Grad Zagreb”.