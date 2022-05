‘MINIMALNA PLAĆA TREBA BITI 10.000 KUNA’ Peović tvrdi: ‘Nemamo rješenje za skoro milijun radno sposobnih ljudi’

Autor: Dnevno.hr

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović komentirala je promjene u Zakonu o radu.

“O tome se počelo govoriti jer je na početku korone vlada htjela suspendirati dobar dio Zakona o radu. Na to su reagirali europski sindikati pa je Plenković odlučio ići korak po korak i ministar Aladrović je dobio zadatak napisati novi Zakon o radu da se unutra uvrste suspenzije pod opravdanjem da se regulira rad od kuće. To se već godinu i pol radi u tajnosti i u netransparentnim uvjetima. Ono što izlazi van nije dobro – da se ide na fleksibilizaciju radnog vremena, radnog mjesta, ali na štetu radnika. Kriminalno je da smo dobili nacrt zakona, a da vlada to nije dala u javnost. Iznijet ću bez ustručavanja ono što smo vidjeli. Ako radnik ne može zadovoljiti nešto što se u tom nacrtu uvelo (nepredvidljivo radno vrijeme), njemu/njoj će se omogućiti da prijeđe na pola radnog vremena, pogotovo ako ima situaciju da čuva dijete, stariju osobu ili bolesnu osobu”, rekla je Peović za N1.

Naglasila je da predlažu skraćivanje radnog tjedna s 40 na 35 radnih sati. Ističe kako je najvažnije urediti institut rada na određeno vrijeme.

“Bili smo prvi u Europi s nestandardnim prekarnim ugovorima o radu, sad smo na drugom mjestu. To je kod nas pošast, oko 21% ljudi je na ugovorima na određeno. Mi smo predložili da se ograničenje od tri godine skrati na jednu godinu. Drugo, predlažemo skraćivanje radnog tjedna s 40 na 35 radnih sati. Postojeće radnike treba rasteretiti da se otvori prostor za zapošljavanje. Hrvati rade više od prosjeka Europe, recimo 10 sati više od Nizozemaca tjedno”, naglasila je.

Naglašava da je važna definicija osnovne plaće.

“Radnici na minimalcu rade i prekovremeno i nedjeljom da bi došli do minimalca, to je potpuno neprihvatljivo”, rekla je, dodavši da se i s vladajućima često slažu u detekciji problema, ali ne i rješenju.





“Imamo preko 800.000 radno sposobnih koji su nezaposleni. Mi smo zemlja koja nema rješenje za skoro milijun radno sposobnih ljudi. Takva zemlja ne može napredovati. Ne možemo se svesti na turizam. Naša prosječna plaća je na razini slovenske minimalne, a u Sloveniji nisu veći troškovi života”, kaže. Peović je otkrila i kolika bi minimalna plaća prema istraživanju trebala biti: “Novi sindikat je napravio dubinsko istraživanje i ustvrdio da bi minimalna plaća s kojima bi se mogli pokriti svi troškovi života trebala biti preko 10 tisuća kuna.”

Komentirajući kratko na kraju izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića rekla je: “Voljela bih kad bi Predsjednik RH toliko vremena posvetio radničkim pravima. Mi smo anti-NATO stranka. Smatramo da je NATO i dio problema koji je nastao, mi imamo antimilitaristički stav”.