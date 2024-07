Milan se nakon 11 godina vratio razočaran u Hrvatsku: ‘Njemačka više nije obećana zemlja’

Autor: Dnevno.hr

Iako je godinama Njemačka slovila kao obećana zemlja brojnim narodima pa tako i Hrvatima, posljednjih godina taj se trend uvelike promijenio. Prošle se godine, prema relevantnim statistikama, doselilo manje stranaca nego prijašnjih godina. Prvi je put i broj Hrvata koji su se uselili manji od broja onih koji su se iz Njemačke vratili u domovinu. Iz Njemačke se vratio i Milan nakon čak 11 godina, piše net.hr. Preselio je obitelj i građevinsku firmu u rodni mu Imotski.

“Definitivno je konačno, nedostaje mi domovina, Imotski, Zagreb i želim sada biti tu. Nije se toliko Hrvatska popravila koliko je Njemačka u kolapsu. Plaće su porasle za 10 do 15 posto, a sve je abnormalno poskupjelo”, kaže Milan Katanušić, povratnik iz Njemačke. Upravo je njemački zavod za statistiku objavio zanimljive podatke prema kojima se prvi put od ulaska Hrvatske u Europsku uniju – u prošloj godini više hrvatskih državljana iselilo iz Njemačke – nego što je u nju ušlo. Tako je prošle godine u Njemačku doselilo nešto više od 20 tisuća, a iselilo više od 24 tisuće Hrvata, što je pad za oko 3 i pol tisuće.

Traže se mjere

Pravi će uspjeh biti, kaže ministar, kad se budu vraćale mlade obitelji. A za to su kaže potrebne mjere, jedna od njih je i porezno rasterećenje povratnika.

“Imat ćemo nekoliko novih mjera u proračunu”, rekao je ministar demografije Ivan Šipić. Među Hrvatima u Njemačkoj je i Marija iz Zagreba koja u Münchenu živi 10 godina, a planira ondje i ostati. Uz posao u financijama s kolegicama je razvila i mobilnu aplikaciju sa savjetima za one koji dolaze.

“Završila sam faks tu, osnovala obitelj, pokrenula dva posla. Da me je netko prije 10 godina pitao gdje ću biti, ne bih sa sigurnošću mogla reći da je to Njemačka.”, kaže Marija Šimić. “Ima ljudi još u Njemačkoj, ali mnogi ne mogu od njemačke penzije ni živjeti tamo pa im je ovdje malo lakše. Poručio bih zemljama Balkana ne idite u Uniju mi nismo za to, odlazili smo vraćali ste, ali ipak je u RH najljepše samo da ima reda”, rekao je pak Katanušić.









Podsjećamo, Hrvati su godinama odlazili na rad u Njemačku gdje su tražili svoje mjesto pod suncem, a u domovinu slali novac obiteljima koje bi ne tako rijetko nakon nekog vremena poveli sa sobom u Njemačku. Čini se, prema najnovijim podacima i informacijama, kako se taj trend sada pomalo mijenja…