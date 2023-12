Mijenja se zakon koji bi Hrvate mogao ostaviti praznih džepova: Mnogi sa strahom čekaju ovaj datum

Među svim promjenama koje će zadesiti hrvatske građane od Nove godine, svakako se ističe ona najjednostavnija, koja će ipak utjecati na najveći broj ljudi. Naime, 1. siječnja ističe obveza dvojnog iskazivanja cijena.

Ta je obveza nametnuta trgovcima 5. rujna prošle godine. Služila je lakšoj prilagodbi građana na novu valutu koja je ipak 7,5 puta vrijednija od kune. No, neki se još uvijek nisu priviknuli, a neki upozoravaju da bi s ukidanjem usporedbe cijena u kunama i eurima moglo doći do novih, neopravdanih poskupljenja.

“S obzirom na to da Vlada, unatoč našim zahtjevima, nije smogla snage ukinuti državne subvencije za subjekte koji su neopravdano dizali cijene niti je objavila crne liste, bojimo se da će upravo ukidanje dvojnog iskazivanja cijena dovesti do još veće inflacije te daljnjeg rasta cijena proizvoda i usluga”, stoji u priopćenju Hrvatskih suverenista u kojem traže produljenje ove mjere.

Građani se još nisu privikli

Uostalom, to taži gotovo čitava oporba, ali Vlada – ni da čuje! Iz Ministarstva financija tvrde da su godina i tri mjeseca bili dovoljni za privikavanje građana, iako, primjerice, istraživanje stručnjaka s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i agencije za istraživanje tržišta Hendal pokazuje da je u studenom čak 47 posto građana cijene u eurima preračunavalo u kune. Ponekad je to činilo još 46 posto građana, a svega šest posto ih se u potpunosti priviklo na euro.

“Mislim da je to razdoblje bilo dovoljno dugo da se potrošači upoznaju s novom valutom i da ne bi trebalo dalje produžavati taj rok”, poručio je ministar financija Marko Primorac, dodavši da će Hrvatska slijediti praksu svih drugih zemalja u procesu uvođenja eura.

Da su se građani trebali priviknuti smatra i tajnica Razvojne organizacije zaštite potrošača (ROZP) i predsjednica udruge Varaždinski potrošač, Sanja Keretić. Ipak, ona tvrdi da sve ovisi o tome kolika je vrijednost proizvoda kojeg kupujemo. Pri velikim iznosima, smatra ona, kupci više paze.

Strah od poskupljenja

“Što se tiče rasta cijena, mi tu nemamo nikakav mehanizam, niti je cijena nešto što je propisano zakonom. Trgovci i proizvođači u dogovoru prodaju po cijeni po kojoj žele, ako ne govorimo o proizvodima kojima je vlada zamrznula cijenu. To je sve zakon ponude i potražnje, a u zadnje dvije godine je to nekakva želja za profitom. Koliko vidim, i trgovci i proizvođači bilježe dobre poslovne bilance i ekstra velike profite. Mislim da je veliki dio cijena prenapuhan i da nema nikakavih opravdanih razloga za tako drastično povećanje cijena”, zaključila je ona.

Trgovci su i psiholozi

Predsjednik Novog sindikata, Mario Iveković, pak, tvrdi da bi do poskupljenja moglo doći, ali u relativno malom obujmu. Pritom ističe kako su glavni razlozi tome mentalni sklop naših građana i velika razlika između dvije valute.

“Teško je sad napraviti u glavi razliku, ako plaćate euro više. Kad ostavite konobaru 30 centi, to su dvije kune. Sad nam se to čini jako malo, a nekad su dvije kune bile lijepi bakšiš. Sad se ostavlja euro-dva. Zbog mentalnog sklopa i različite vrijednosti valute bit će nešto povećanja. Trgovci se bave time da proučavaju psihologiju i vide da ljudi ne reagiraju na te relativno male promjene. To će sigurno imati neki utjecaj, ne značajan, ali nekoliko posto povećanja sasvim sigurno hoće”, slikovit je bio sindikalac Iveković.

Kako bilo, građani će se htjeli to ili ne, morati priviknuti na euro. Samim time, morat će prihvatiti i eventualna poskupljenja iskazana u nama novoj, ali već dvadesetak godina zajedničkoj europskoj valuti.