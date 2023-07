Mijenja se plinska karta Europe? Na pomolu posao stoljeća i sve je jasnije tko uskoro postaje glavni

Autor: I.G.

Dok se Europljani muče s ekstremnim ljetnim vrućinama, iza kulisa se krije potencijalno najznačajniji dogovor u energetskom sektoru. The Times of Israel izvještava da se do kraja srpnja očekuje sastanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Ankari, s ciljem ne samo obnove odnosa između dvije zemlje, već i postizanja spektakularnog sporazuma o izvozu izraelskog plina u Europu preko Turske.

Spajanje plinovoda

Ankara predlaže ambiciozan plan – spajanje plinovoda iz izraelskog nalazišta Leviathan, smještenog nedaleko od libanonske obale, na Tursku, preko mora, udaljenog oko 135 kilometara od Haife. Izrael bi također nastavio “istraživanja” blizu pojasa Gaze, uključujući, navodno, i palestinsku samoupravu.

Turska bi postala ključni distributer plina za Europu, preuzimajući ulogu koju je Njemačka imala planirati s megaplinskih projekata Sjeverni tok 1 i 2, koji su sada izvan funkcije zbog ruske invazije na Ukrajinu. Turska trenutno već distribuira ruski, azerbajdžanski i iranski plin, a uz uključenje Izraela, postala bi ključni igrač u opskrbi plinom Europe, čime bi Cipar i Grčka bili izbačeni iz igre kao glavni distributeri izraelskog plina. Italija je također pokazala interes za uključenje u ovaj projekt.





Grci se protive

Ipak, Istočno-sredozemni plinovod (EastMed pipeline), koji vrijedi oko devet milijardi dolara, nalazi se pred kolapsom, budući da se najvjerojatnije neće realizirati. Grčki list Hellas Post piše kako bi poništenje EastMeda i sporazum Izraela i Turske doveli do jačanja uloge Ankare u plinskom biznisu, ali i eliminiranja Grčke iz energetskih igara.

Zato se na meti oporbe već našao novi- stari premijer Kyriakos Mitsotakis kojeg optužuju za propast tog projekta. Taj su projekt bili podržali i Europska komisija i SAD, pogotovo nakon ruske agresije na Ukrajinu kada se Bruxelles odlučio izbaviti od ovisnosti o ruskom plinu.

Plan Turske i Izraela smanjio bi ovisnost Europe o ruskom plinu, ali se pretpostavlja da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao ponuditi preusmjeravanje “viškova” plina koji je bio namijenjen za Sjeverni tok 2 prema Europi putem Turske.

Sjedinjene Američke Države su već ranije napustile projekt EastMed početkom 2022. godine, a sada žele popraviti odnose s Erdoğanom, posebno nakon njegovih veza s Putinom tijekom ukrajinske krize. Bijela kuća navodno podržava turski plan s Izraelom.









Podsjetimo, Turska i Izrael su posljednjih desetak godina u lošim odnosima. Nakon što su Turci pokušali probiti pomorsku blokadu pojasa Gaze 2010. došlo je do sukoba turskih volontera s izraelskom vojskom, u kojima je bilo više ubijenih i ranjenih. Predsjednik Erdoğan je nakon toga optužio Izrael da je “teroristička država” i odnosi su posve zahladnjeli, ali u kolovozu 2022. godine obje su zemlje objavile “obnovu punih diplomatskih odnosa”.