MESNA INDUSTRIJA PUNA AFERA! Milijunsko carstvo braće Pivac: Bogati Vrgorčani ostaju bez Kraša?

Autor: Iva Međugorac

Poslovno carstvo braće Pivac uskoro bi moglo ostati bez Kraša, kojega po svemu sudeći od iduće godine ipak preuzima srpski milijunaš Nebojša Šaranović, koji se s Pivcima i nadmetao za preuzimanje ove kultne hrvatske tvornice, poznate po brojnim brendovima. Doduše, Pivci sve to demantiraju: “Ti su natpisi apsolutno netočni”, reagirao je preko Jutarnjeg Ivica Pivac, suvlasnik i predsjednik uprave danas za Jutarnji list.

Inače, carstvo braće Pivac Ivice i Nevena te nećaka Miljenka posljednjih je godina snažno poraslo, a osim što upravljaju Krašem u svojem porfoliju posjeduju Mesnu industriju braća Pivac, PPK Karlovac, čakovečku Vajdu te tvrtu Sol Toruism. Sve te tvrtke s oko 3500 zaposlenih godišnje uprihode preko tri milijarde kuna, što Pivce zasigurno svrstava na vrh ljestvice najimućnijih Hrvata.

Ova vrgoračka braća Kraševe dionice počela su kupovati prije desetak godina, a kako su tvrdili prije nešto više od godinu dana preuzimanjem Kraša osnažili su svoju poziciju te preuzeli titulu prehrambenog diva koji je mogao konkurirati Vindiji, Fortenovi ili Podravci. S dozom ponosa pisalo se o tome kako su hrvatski poduzetnici Kraš preuzeli od Šaranovića otkupom radničkih dionica za 238 milijuna kuna, no izgleda da ponos u Krašu posljednjih mjeseci splašnjava, radnici odlaze kao na traci, neadekvatno organizirana proizvodnja dovodi u pitanje kvalitetu proizvoda, koji se s polica dućana u Kraš sve češće vraćaju, uvjeti rada na niskoj su razini, razmatra se zatvaranje Kraša u BIH, a sve to upućuje u prodaju paketa dionica kojega su ne tako davno preuzeli, kome drugom doli Šaranoviću koji interes za hrvatskog slatkog diva nikada nije krio.

Nisu ni Pivci nikada krili da je temelj njihova poslovanja mesarstvo, tvrtku su službeno osnovali ratne 1990. godine, no obitelj je u mesarstvu bila još 50-ih godina prošlog stoljeća. Još je tada djed Ante počeo kupovati stoku po selima, klati je za meso i prodavati, a u biznis nedugo potom ulazi Milenko Pivac, otac braće Ivice, Nevena i Tonćija, koji je prije nekoliko godina preminuo. Milenko Pivac obiteljski obrt iz Zavojana seli u Vrgorac, u kojem počinje graditi svoje poslovno carstvo. Stoku su kupovali na sajmu u Imotskom, a većinu posla odrađivao je Tonći, mlađa braća pridružila su mu se nakon odsluženog vojnog roka. Složna braća s vremenom otvaraju šest mesnica, a kupuju i pitomačku stočnu farmu te u vrijeme Račanove vlade tijekom pooštravaja carinskih kontrola na BIH granici kreću u najveći napredak, krećući s uvozom mesa, u čemu se ponajviše profilirao brat Neven. Uvoz mesa danas je jedna od ključnih okosnica njihova poslovanja premda su se baš radi toga nerijetko nalazili u središtu različitih afera.

Tako ih se primjerice prvi put spominje tijekom kravljeg ludila 2006. godine, kada je u njihovoj klaonici zaklana krava koja je imala tu bolest. Ta afera ubrzo je pala u zaborav, no već četiri godine kasnije Pivci postaju protagonisti afere meso, kada je bačena sumnja na to da u pločanskoj luci, u neadekvatnim uvjetima drže velike količine mesa uvezenog iz Brazila. I iz te afere Pivci izlaze bez posljedica, no vjerojatno im je najteže pala afera Salmonela kada je na domaćem tržištu pronađen veći broj jaja i piletine zaražene salmonelom. O toj aferi naširoko se pisalo jer je petogodošnjak iz Bregane umro nakon što je konuzumirao jaja koju su braća Pivac uvezla iz Poljske, no nakon višetjednih analiza i medijskih napisa, i ova se priča zaboravlja.









S razine lokalnih mesara na nacionalnu razinu Pivci se se digli preuzimanjem Dalmessa u koji je integriran u MI Braće Pivac zajedno s PPK Karlovačkom industrijom. U posljednjih desetak godina Pivci su u PPK uložili više od 360 milijuna kuna, a kompanija u kojoj radi više od 600 ljudi može se pohvaliti godišnjim prometom većim od milijardu kuna. Više od 1000 ljudi zaposleno je u MIP-u koji se može pohvaliti dobiti od 40 milijuna kuna te godišnjim prometom od 1,1 milijardu kuna. Nedavno su u Ravči sagradili najveću pršutanu u EU, a osim toga domogli su se i čakovačke industrije Vajda koja je ujedno i njihova posljednja velika investicija. U Vajdu su Pivci uložili 50-tak milijuna ljudi, promet im iznosi oko 400 milijuna kuna, a broj zaposlenih s 365 danas je ipak smanjen na 200-tinjak ljudi. Kroz Sol Tourism Pivci se bave turizmom, u Makarskoj imaju hotel Biokovo, a upravljaju i dubrovačkim hostelom Swol te hotelom Petka, a imamju i aparhotel Miramare.