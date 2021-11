MESIĆEV PRIJATELJ, MOSTOV DONATOR I ZAGOVORNIK CIJEPLJENJA: Najbogatiji Hrvat Branko Roglić

Autor: Iva Međugorac

”Nisam za novo zatvaranje. Zauzimam se za obavezno cijepljenje ljudi. Smatram da nikome tko nije dva puta cijepljen, ili nema COVID-potvrdu, ne bi trebalo dopustiti ulazak u dućan, pa ni u zdravstvene ustanove. Ako se netko ne želi cijepiti, trebao bi sam snositi i troškove svoga liječenja od COVID-19 bolesti”, izjava je to jednoga od najbogatijih Hrvata Branka Roglića koju je nedavno dao za Novi list, izazivajući pri tome lavinu reakcija i negodovanje onih koji se protive i potvrdama, i cijepljenju.

No, i bez te izjave Roglić spada u skupinu imućnih Hrvata čija retorika nerijetko izaziva reakcije u javnom prostoru. Ovaj Makaranin rođen 1943. godine završio je Elektrotehnički fakultet nakon kojega se zaposlio u splitskoj Industriji za radioelektroniku i komunikacije, u kojoj je postao komercijalni direktor. Zanesen idejama Hrvatskog proljeća Roglić koji je inače na glasu kao veliki prijatelj bivšeg predsjednika Mesića pridružuje se Partiji, kako bi je iznutra demokratizirao.

Bio je Roglić i član Matice hrvatske, radi čega ga se etiketiralo kao tehnomenadžera i nacionalista, zbog čega i jest ostao bez posla. To ga međutim nije previše pokolebalo, ali je ta crtica iz njegova životopisa doprinijela tome da Roglić nikada ne postane član niti jedne stranke, ali je zato s politikom koketirao kao Mesićev savjetnik za gospodarstvo.

Član Lionsa

U jednom je trenutku upravo Roglić osvanuo na popisu Mostovih donatora, no Most je njegovu potporu izgubio nakon što je sklopio koalicijski sporazum s HDZ-om, umjesto s tadašnjom lijevom koalicijom. Kasnije je Roglić još ozbiljnije kritizirao Most, a veliku pažnju na sebe je privukao kada je aktivirao zadužnicu, odnosno prisilnu naplatu svojih potraživanja u jeku krize u Agrokoru.

Inače, kada se govori o poduzetništvu, sinonim za Roglića je njegov Orbico, koji danas posluje u 19 zemalja, tvrtka ostvaruje prihode od 1,8 milijardi eura, a nedavno su preuzeli slovensku Everet grupu. Radi se o drugom po veličini distributeru kozmetike u ovoj regiji s prihodom od 33 milijuna eura. Njegov Orbico Beauty sad će premašiti prihode od 200 milijuna eura i postati jedan od većih distributera kozmetike u Europi. Osim Orbica, Roglić je vlasnik i dvaju hotela te više od 15-ak vila i 30 jahti. Poslovni uzlet započeo je kupnjom u privatizaciji tvornice Croatia baterije te je investiranjem postupno širio djelokrug rada i svoje bogatstvo.

Roglić nikada nije krio da je član Lionsa Split, baš kao što ne krije ni svoj stav o cijepljenju.