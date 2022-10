‘MENI NIJE JASNO ŠTO PLENKOVIĆ MISLI’ Analitičar oštro napao premijera: ‘Ako želi otkaze i recesiju, donio je dvije dobre odluke’

Autor: Ivana Jurišić

Ekonomski analitičar Petar Vušković za Dnevno.hr je komentirao ponovno dizanje minimalne plaće kao i najavljenu zabranu rada nedjeljom.

Naime, premijer je jučer poručio da će od iduće godine minimalna neto plaća iznositi oko 4.220 kuna, odnosno 560 eura.

“Na taj smo način praktički na pola mandata ispunili ono što smo rekli da ćemo ispuniti do kraja mandata”, izjavio je Plenković, dodajući da će minimalna plaća uz novo povećanje doseći 51,2 posto prosječne bruto plaće.





Inače, riječ je o povećanju od oko 470 kuna neto, s obzirom da trenutno minimalna neto plaća iznosi 3.750 kuna.

Vušković smatra da je ovo uplitanje Vlade u određivanje cijene rada pogrešno:

“Proizvođači koji zbog visokih cijena energenata i zbog visoke inflacije već sada trpe visoke troškove koje ne mogu prevaliti na kupce, zbog toga će biti primorani racionalizirati svoje procese što znači da će gotovo sigurno doći do otpuštanja zaposlenika”, objašnjava Vušković.

Dodaje kako će se zbog toga prvi indikator recesije sigurno javiti u industriji.

Otkazi u sektoru trgovine

“Dizanje minimalne plaće je dodatno opterećenje za industriju u kojoj je tradicionalno najveći broj zaposlenika na minimalcu. Naime, riječ je o nisko profitabilnoj djelatnošću gdje je cijena rada jako niska.

“Tako s jedne strane imate visoke cijene plina i neizvjesnost oko energetske politike, a s druge strane imate Plenkovićevu najavu o dizanju minimalne. Riječ je o odluci koja će potaknuti industriju da što prije uđe u recesiju, a samim time i gospodarstvo jer industrija je takva da je povezana sa svim aspektima ekonomije, od proizvodnje do izvoza, tehnoloških inovacija, razvoja”, smatra Vušković.









Analitičar se ne slaže ni s najavom zabrane rada nedjeljom jer smatra da bi ta vladina odluka mogla dovesti do otkaza u sektoru trgovine.

“Meni nije jasna premijerova izjava u kojoj on kaže da onaj tko ne želi raditi, neće moći dobiti otkaz. Ja ne znam što je premijer mislio pod time. Zar vi mislite da poslodavac neće moći dati otkaz zaposleniku po možda nekom drugom kriteriju koji nije povezan s radom nedjeljom. Ako ja želim otpustiti zaposlenika jer odbija raditi nedjeljom naravno da ću napisati da nije zadovoljio normu, nije zadovoljio kriterije ili nešto treće. To što premijer govori, možda može funkcionirati u javnom sektoru, ali u privatnom sektoru to nema smisla”, zaključuje Vušković.