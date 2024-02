Marko zaradi 300 eura po kilogramu ove namirnice koju Hrvati obožavaju: Sve radi doma

Autor: Dnevno.hr

Dok su poljoprivrednici diljem Europe štrajkali zbog sve nižih otkupnih cijena njihovih proizvoda, ali i brojnih drugih materijalnih problema, čini se kako su oni koji su se odlučili na nekonvencionalne metode najbolje prošli. Srbija nema problema s prosvjedima, ali mogla bi imati s cijenama pršuta, pogotovo nakon što se pročulo za koliko ga prodaje jedan poljoprivrednik iz Velike Plane.

Marku Jevtiću Jevti poljoprivreda nije “pravi” posao. Ovaj 34-godišnji pogrebnik privukao je pažnju javnosti jer svoje svinje hrani voćem i povrćem, i to ne bilo kakvim. Sve je počelo kao u filmovima, pozivom prijatelja, nakon čega mu je na pameta pala nevjerojatna ideja zbog kojeg sad kilogram pršuta naplaćuje 300 eura.

“Prijatelj me nazvao i tražio neku svinju koja nije hranjena koncentratom i aditivima. Pitao me imam li neku i rekao sam da nemam, ali da ću imati. Onda sam odlučio skupljati voće i povrće koje lokalni marketi otpisuju, dok trenutno velika većina hrane koju donosim dolazi sa mojih njiva gdje sijem bundeve, stočnu i običnu repu”, ispričao je Jevta za Telegraf.

Specijaliteti na jelovniku

Osim bundevama i repom, on svinje hrani “specijalitetima”, poput jagoda, banana i kupusa. Dao im je čak i da probaju ananas. Na jelovniku im je često lubenica, a obožavaju jabuke. Doduše, od citrusa im ne rastu zazubice.

“Jednom prilikom smo nabavili veliku količinu ananasa, ali pošto nisu htjele jesti, napravili smo ananasovaču”, objasnio je Jevta koji uzgaja svinje devet godina, a na posebnoj prehrani ih drži posljednje četiri godine.

Trenutno ima 800 tovljenika na dvije farme, a da bi ih nahranio prelazi i po stotinjak kilometara dnevno. Iako ima radnike, najčešće radi sam, od pet ujutro pa sve do ponoći. Stoga ne čudi da toliko cijeni svoj pršut, ali i obitelj, suprugu i dvoje djece.









Dug proces

“Imam suprugu koja sve to trpi. Ona je kod kuće i da nije nje, vjerojatno ovoga ne bi ni bilo. Ja joj javim usput da spremi djecu, pokupim ih i vodim na farmu jer i oni obožavaju životinje. Moj sin ima dvije i pol godine i ponosno priča da je kralj stočara”, govori Jevta.

Ipak, smeta ga što se nitko ne želi baviti ovim poslom. Zbog loših radnika je poklanjao drugima svoje koze i kokoši. Smatra da je zbog toga poljoprivreda i toliko podcijenjena. Doduše, on je svoj pršut, po mnogima, precijenio. Ali, to je odraz njegove želje da se bavi nečim “poštenim”, unatoč tome što ima dva pogrebna poduzeća.

“Tristo eura po kilogramu i prodaje se isključivo cijeli but. Mnogima je to skupo, ali ja nemam ni neku veliku količinu, a i dug je proces pravljenja pršuta. Od praseta do gotovog proizvoda moraju proći tri godine jer tom prasetu od prašenja do 20-ak kilograma treba tri-četiri mjeseca, onda se tovi od 12 do 15 mjeseci i onda još jednu godinu i neki mjesec se suši na Zlatiboru. Trebate svaki dan ispratiti taj proces, a ne samo pustiti pa što bude”, rekao je.









Poziv Đokoviću

Najveća nagrada bi mu bila kad bi Novak Đoković posjetio njegovu farmu i probao pršut. Kaže da je Đokoviću bilo teško postići da ga proglase najboljim tenisačem svijeta, pa je tako i njemu teško postići da ga proglase proizvođačem najzdravijeg pršuta na svijetu. Ipak, on je svoj put zacrtao i s njega ne skreće.

“Ovom prilikom bih pozdravio našeg najvećeg ambasadora Novaka Đokovića i poželio mu sve najbolje. Pozivam ga da dođe probati moj pršut koji nije klasičan, jer su ove svinje sastavljene od mnogo voća i povrća. Može probati moj pršut da vidi da je poseban”, zaključio je Jevta.