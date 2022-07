MARIĆU BI BILO SUPER DA SE NJEGOVO IME VIŠE NE SPOMINJE! Ministar na odlasku dao građanima još jedan financijski savjet

Autor: Ivor Kruljac

Posljednje dane svoje političke funkcije, Zdravko Marić provodi u nužnim pripremama prilikom predaje resora ministra financija Marku Primorcu.

Kako je rekao novinarima, ostalo mu je još puno mapa koje treba potpisati, a tu su i tehničke stvari poput razduživanja laptopa i ostalih poslova koji će ga držati zaposlenim u četvrtak i petak. želi se također i zahvaliti svojim zaposlenicima, a želi ih počastiti, ali će za to, kaže, pričekati da završe godišnji odmori jer trenutno mnogih ni nema na poslu.

“Uvijek je neki ‘vrući krumpir’, bila ovakva ili onakva vremena. Mislim da je Marko stvarno adekvatan za tu poziciju i sadašnjim radom, životopisom i reakcijama koje smo danas već vidjeli u Saboru pred Odborom. Dugi niz godina ga poznam, surađivali smo na nekim projektima, miran je, staložen čovjek koji ima svoje znanje i ono što mu ja mogu reći, ima sjajnu ekipu u Ministarstvu financija”, procijenio je Marić kako će se Primorac snaći na svojoj funkciji, te dodao kako će mu uz izvješća tijekom primopredaje, stajati na raspolaganju, ako će mu ikako moći pomoći.





Kreditne agencije zadovoljne našim napretkom

Ministar na odlasku se osvrnuo na Fitchovo podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske na “BBB+” sa stabilnim izgledima, te to ocijenio fenomenalnom vijesti i potvrdom kreditnih agencija onoga što je Vlada cijelo vrijeme govorila.

“Građanima ne znače puno te oznake, no u prijevodu to je de facto treća stepenica investicijske zone i najveća ikad što se tiče Fitcha. Mičemo se s onoga što oporbeni zastupnici znaju reći da smo na dnu u usporedbi s drugima u Europskoj uniji. Mislim da je sada sedam, osam zemalja iza nas po Fitchu. Razgovarao sam s kreditnim agencijama proteklih tjedana, svi se slažu, Hrvatska je proteklih godina napravila sjajan napredak koji je apsolutno prepoznat i jasna je poruka: nemojte stati na tome”, rekao je Marić navevši kako su to prve i vidljive i opipljive koristi ulaska u eurozonu.

“Bez obzira što napuštam poziciju, zahvaljujem se svima na suradnji svih ovih godina, ovo je bila velika čast i privilegija služiti hrvatskom narodu. Što god mi sutra put nanese, nastavit ću tome doprinositi”, rekao je Marić te rekao kako Hrvatska mora nastaviti s napretkom, ne samo zbog kreditnih rejtinga, već i zbog građana.

Kredit: kuna ili euro

Na tragu njegovih navoda kako treba nastaviti s razvojem za građane, te kako će neovisno gdje ga put odvede nastaviti raditi za Hrvatsku, novinari su pitali Marića bi li građanima preporučio dizanje kredita u kunama ili u eurima.

“Tečaj je sad poznat, treba jednostavno vidjeti od banke do banke, konkurentnost je velika tu, tražiti najbolje uvjete. Obzirom na možda malo neizvjesnosti oko kamatnih stopa, mislim da će građani najbolje procijeniti što im je sad trenutno najbolje. Ali manje-više je sve poznato. Ako i danas uzmete kredit u kunama on će se s prvim automatizmom pretvoriti i preračunati u euro. Jednostavnija je odluka ovaj puta”, ocijenio je Marić rekavši da ga je jučer to pitala jedna gospođa pitala.

“Drago mi je kad imam neposredne susrete s građanima svih ovih godina, ali od sutra više nisam javna osoba tako da će to biti malo drugačije”, zaključio je Marić rekavši kako neće bježati od ljudi, ali i kako bi bilo super da, barem neko vrijeme, nitko ne izgovara njegovo ime.