MARIĆ TVRDI DA IMA PLAN: Ovim potezom planira spriječiti rast cijena u trgovinama nakon što uvedemo euro

Autor: J.A.

Nakon sastanka Nacionalnog vijeća za uvođenje eura, medijima su se obratili ministar financija Zdravko Marić i guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić.

Građane najviše brine eventualni rast cijena koji bi mogao uslijediti odmah nakon uvođenja eura jer bi trgovci mogli zaokruživati cijene na više iznose.

“Ne mora nužno značiti. Za očekivati je da trgovci to učine, ali mi ćemo prije formalnog uvođenja eura donijeti odluku o dualnim cijenama i građani će onda moći kontrolirati i birati one trgovine koji to najmanje rade”, rekao je ministar Marić.

“Ne možemo utjecati na cijenu svih proizvoda, primjerice rajčica. Neke cijene su pale, a neke su, nažalost, otišle gore. Zdrava konkurencija je sigurno dobra”, dodao je.

Brzinska zarada

“Teško je pretpostaviti da će se i plaće zaokruživati za više, ali odlično ukoliko se neki poslodavci odluče na isto. Rast plaća se ne riješava uvođenjem eura nego rastom produktivnosti. Analizirat ćemo slučajeve nekih drugih ezmalaj i vuči poteze”, objasnio je ministar.

Marić kaže kako je teško govoriti o točnim podacima.

“Primjerice hrana ovisi o promjenama na globalnoj razini, ali na cijenu utječu i stvari na lokalnoj razini. Moramo paziti da ne dođe do neke neopravdane promijene u cijenama i kada se netko odluči na brzinu zaraditi”, rekao je.

“Naše analize, kada smo spuštali PDV na voće i povrće, pokazale su da velik iznos plaće odlazi na hranu, ali oni s najmanjim plaćama nisu ni bili zahvaćeni velikim poreznim opterećenjem tako da tu nemamo velikog prostora”, dodao je ministar.









Problem tečaja

Guverner Vujčić upitan je za slučaj mjenjačnica na Jadranu koje uzimaju visoke provizije i nude nepovoljni tečaj za turiste.

“Da, oni to smiju i imaju pravo. Sve je prema zakonu. Po meni to nije etično poslovanje i zato ljudi trebaju biti oprezni. Svake godine imamo takve slučajeve i dobro da ih ljudi detektiraju”, rekao je Vujčić.

Marić je dodao kako Vlada sve čini kao da ulazimo u eurozonu 2023. godine i mora riješiti još neke stvari, ali i lobirati.

“Ocjene od strane europskih institucija i članica su i više nego pozitivne”, Marić.









Dodao je da je covid imao veliki udar na troškovnu stranu proračuna, ali i na samu razinu BDP-a.