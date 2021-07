MARIĆ NAJAVLJUJE SNIŽAVANJE PDV-a NA SVU HRANU, ALI HOĆE LI DO TOGA UOPĆE DOĆI… Ekonomska analitičarka otkriva hoće li se to osjetiti na našim računima

Autor: Ivana Jurišić

Ministar Zdravko Marić u srijedu je najavio kako Vlada planira snižavanje PDV-a na svu hranu, jednom kad se za to stvore uvjeti. Koji uvjeti trebaju biti ispunjeni da bi se to dogodilo, ministar nije rekao.

Koliko je PDV u Hrvatskoj visok, dovoljno govori činjenica da od Hrvatske u EU samo Mađarska ima veći, 27 posto, dok Hrvatska ima istu stopu kao Danska i Švedska, dvije zemlje koje su ipak puno razvijenije od Hrvatske i o čijim plaćama i uvjetima života naši građani mogu samo sanjati.

Prije nego što se počnete veseliti nižim računima za hranu, sjetite se koliko su cijene pale posljednji put kad je Vlada snizila PDV na meso, ribu, voće, povrće, jaja. Ne sjećate se? Vjerojatno zato što nije zabilježen znatni pad usprkos brojnim reklamama trgovačkih centara koje su nas danima bombardirali najavama o nižim cijenama.

Zašto je to tako i trebamo li se ipak veseliti najavama nižeg PDV-a za svu hranu, pitali smo ekonomsku analitičarku Vedranu Pribičević.

“Nažalost, istraživanja pokazuju da smanjenje PDV-a na hranu općenito ne smanjuje cijene hrane. To nije slučaj samo kod nas, nego i u ostatku EU”, kaže Pribičević.

“Cijene se ne mijenjaju, a razliku uslijed smanjenja trgovci pretvaraju u porast marže. To je zbog toga jer hranu moramo kupovati, a samo povećanje cijena povećava prihode prodavača pa im se ne isplati smanjivati cijene jer će im to smanjiti prihode. To lako vidimo na cijeni kruha. Ako cijena kruha padne za 10 posto, potrošači neće povećati potrošnju kruha za više od 10 posto, pa se prodavačima kruha ne isplati sniziti cijenu kruha”.

Pribičević ističe kako trgovci imaju pravo staviti bilo koju cijenu jer se cijene reguliraju na slobodnom tržištu.

“Ne možete kažnjavati one trgovce koji nisu snizili cijenu. Država može regulirati cijene u cijeloj industrijskoj grani, no to u pravilu uvijek donosi neke gubitke i za proizvođače i za potrošače”.