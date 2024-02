Mama u Splitu djetetu kupila sladoled, a onda se šokirala: Pogledajte koliko je koštao

“Bojao sam se što će se dogoditi kada djeca ugledaju slastičarne i koliko će me to koštati. Bili smo na proljeće u Istri i kuglicu smo plaćali gotovo četiri eura. Zato sam se iznenadio kada sam vidio da je u Supetru, u slastičarnama pored rive i na samoj rivi, cijena 1,80 eura, što je zaista OK cijena s obzirom na to kako se danas kreću”, javio nam je tada čitatelj iz Zagreba.