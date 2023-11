Majstor otkrio najbizarniju situaciju s kojom se susreo: ‘Gospođa je to napravila nasred hodnika’

Autor: Lucija Brailo

Tko vam je ovo radio? Najčešće je to pitanje koje postavi majstor prije nego što se uhvati posla u vašem domu. Pa nerijetko zna i zaključiti da će vas to sada doći skuplje jer on mora popravljati tuđi ‘fuš’.

Svatko ima neku svoju anegdotu ili priču o majstorima, bez obzira radilo se o električarima, malerima, vodoinstalaterima, stolarima, staklarima ili pak, keramičarima. Nekima su previše naplatili, nekima su uzeli novce pa odugovlačili, nekima su uzeli novce pa se više čak nisu niti pojavili, a nekima su jednostavno loše odradili posao i dobro naplatili.





Često čujemo od prijatelja i poznanika takve priče o majstorima, no jeste li se zapitali što majstori imaju za reći o svojim klijentima? Jer, baš kao što ima svakakvih majstora, ima i svakakvih ljudi. Zbog toga smo upravo o tome porazgovarali s jednim keramičarom koji radi u Zagrebu i koji potvrđuje kako “s ljudima nije jednostavno raditi”. Istaknuo je i s kojim se problemima najčešće susreće.

Najčešći problem s ljudima

“Nije jednostavno, najčešći problem ljudima bude plaćanje na vrijeme, unatoč odrađenim radovima. Također, ukoliko ljudi žive u prostoru u kojemu uređujemo kuhinju ili kupaonu, vrlo brzo počnu gubiti strpljenje, zbog nemogućnosti korištenja prostora, pa požuruju radove, što nama majstorima također stvara veliki stres”, kazao je keramičar.

Iako tvrdi kako najčešće nema problema s naplatom posla, ovaj majstor kaže kako ipak zna biti nervoze kad dođe vrijeme plaćanja izvršenih radova.

Budući su cijene svega skočile u posljednjih godinu dana, tako su skočile i cijene radova, a majstor nam kaže kako je kod njega razlika u cijeni koju ima i danas i koju je imao prije pet godina, otprilike oko 2,5 posto.

Nametnuo se kvalitetom

Tako kod njega, konkretno, ako se uzme u obzir kupaonica s kvadraturom oko 30 kvadrata, a uključeni radovi su: rušenje, odvoz šute, ravnanje zidova, hidroizolacija, postava kade, postava keramike, farbanje stropa s materijalom – oko 100 eura po kvadratu.

Iako se može čuti o manjku majstora, ovaj keramičar kaže kako to na njega ne utječe.

“Manjak majstora ne utječe na mene jer sam se nametnuo kvalitetom i dugo sam u tom poslu”, jasan je.









Najneugodnija anegdota

No, koliko ponekad zna biti teško raditi s ljudima, pokazuju svakojake situacije s kojima se majstori susreću na svom poslu. Jednu od njih prepričao je i keramičar s kojim smo razgovarali. Sumnja, kaže, da će ju zaboraviti ikada.

“Najneugodnija situacija bila je prilikom adaptacije kupaonice kod jedne klijentice, gdje je wc školjka izvađena za vrijeme radova te stavljena u hodnik. Dotična gospođa je nakon našega radnog vremena u istu tu školjku obavila nuždu nasred hodnika, ne razmišljajući da wc školjka nije spojena na vodu i cijevi”, prepričao je.

‘Dabogda ti keramičar došao u kuću’

No, kako kaže, u njegovom ga poslu najviše smeta nesuradnja i nervoza klijenata, dok je, s druge strane, s nekim klijentima stvorio trajna prijateljstva. Kaže i kako, bez obzira na sigurno veću zaradu, nije razmišljao o odlasku u inozemstvo.









“Imam ovdje dovoljno posla, nije problem deficit starih majstora nego i novih generacija koje ne pokauzuju interes za ovom vrstom posla i zarade”, kaže.

Ipak, kada sve zbroji i oduzme, kaže kako se, kad bi mogao vratiti vrijeme, nikada ne bi bavio ovim poslom.

“Vrlo je težak, prljav, zahtjeva puno vremena i ono najgore, rad sa ljudima”, iskren je ovaj majstor koji se za kraj i našalio, rekavši kako postoji i jedna nova kletva: “Dabogda ti keramičar došao u kuću!”