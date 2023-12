Maja spakirala kofere i preselila u Švedsku: Na poslu je uočila jednu ogromnu razliku

Švedska godinama glasi kao mnogima obećana zemlja. Brojni Hrvati tijekom povijesti tamo su se odselili, a o njihovoj brojnosti govore i podaci Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH. “Prema švedskom Zavodu za statistiku, u Švedskoj živi nešto više od 10.000 hrvatskih iseljenika. No, ta brojka odnosi se samo na osobe kojima je u švedskoj Poreznoj upravi (tijelu koje vodi matične evidencije), Hrvatska navedena kao država rođenja”, stoji na njihovoj stranici uz dodatak:

“Prema procjenama Veleposlanstva RH, hrvatskih društava i katoličkih misija, u Švedskoj živi sveukupno oko 40.000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Najveća koncentracija hrvatskih iseljenika je u južnim gradovima Göteborgu i Malmöu, dok je tijekom 90-ih godina veliki broj pripadnika hrvatskog naroda iz BiH naselio područje središnje Švedske”, stoji na njihovoj stranici.

Prema nekim pretpostavkama, navodi pak Hrvatska enciklopedija, prvi Hrvat koji je živio u Švedskoj bio je Ivan Frankapan. Pod imenom Johannes Franchi spominje se kao namjesnik na dvoru kralja Erika VII. Pomeranskoga (1382–1459).

Did you know that the 🇸🇪King Erik av Pommern engaged the 🇭🇷nobleman Ivan Anz VI Frankopan in 1426 to manage his two castles Stegeborg & Köpingshus – since the King didn't trust the 🇸🇪noblemen😁!

In 🇸🇪 Ivan Frankopan was called Johan Franke. pic.twitter.com/BTm4B1hz2v

— Amb Anna Boda 🇸🇪 (@SweAmbCro) March 21, 2021