Luksuzan zimski odmor na Krku na koji možete skoknuti već idućeg vikenda

Autor: PR

Većina ljudi veseli se odmoru na plaži kao vremenu za punjenje baterija, no ljeto to ponekad zna biti problem s mnoštvom turista koji putuju u istu destinaciju. Sama šetnja plažom može biti izazov, a dobiti mjesto u restoranu još veći. No zimi, kad se turisti okreću snježnim destinacijama, obalne destinacije, baš kao i one na otoku Krku, postaju prava scena za romantičan i luksuzan odmor.

U potrazi ste za luksuznim smještajem, mirnim i tihim destinacijama bez puno turista, tada svakako istražite ponudu agencije Contessa Villas koja djeluje na području Krka. Agencija okuplja ponudu samo najboljeg smještaja na otoku, a na vama je da odaberete onu koja najviše odgovara vašoj osobnosti. Udaljen manje od dva sata vožnje od Zagreba, Krk svojim posjetiteljima tijekom cijele godine nudi zaista raznolike aktivnosti. Ovaj, kako ga još zovu, Zlatni otok, odiše raznolikostima koje s veseljem dočekuju baš svaku vrstu gostiju: od malih do velikih, od zaljubljenika u prirodu i atraktivne aktivnosti na otvorenom, do onih koji će tijekom svog posjeta razgledati sve muzeje, galerije, pa čak i akvarij. Uz spomenute, Krku se u prosincu pridružuju i dodatne aktivnosti, posebice one vezane uz Božić. Naime, tijekom cijelog prosinca, sve do Božića, na Krku možete istražiti i bogat adventski program koji je obogaćen glazbenim programom.

Contessa vile pružaju i dodatne usluge o kojima možda nikada niste razmišljali, no zamislite da uz sav taj komfor na raspolaganju imate i svojeg vlastitog kuhara ili možete dogovoriti masažu u predivnom wellnessu. Usluga Rent-a-chef nikada nije bila primamljivija, kao ni usluga masera u wellnessu koji će vam pružiti pravo wellness iskustvo u udobnosti vašeg smještaja.

Ako tražite romantični bijeg – isplanirajte ga za zimu. Krk je jedan od gastronomski najzanimljivijih dijelova Hrvatske. Krčki pršut prvi je hrvatski proizvod na razini Europske unije zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a o janjetini, šurlicama, maslinovom ulju i Vrbničkoj žlahtini – nekim specijalitetima koje možete uživati cijele godine, ne moramo puno pisati.

U nastavku vam donosimo nekoliko izdvojenih Villa koje preporučujemo za zimski odmor na otoku Krku.

Luksuzna Villa Prova *****

Smještena uz plažu, u mjestu Zidarići Villa Prova 1***** očarava svojom pojavom i okruženjem. Raspolaže s 4 spavaće sobe i vlastitim kupaonicama u kojima može uživati do 8 ljudi. Ova vila je pet friendly te na savršeni odmor možete povesti i kućnog ljubimca. Raspolaže i teretanom kako biste ostali u super formi unatoč gastronomskim užitcima kojih zasigurno neće manjkati. Tijelo možete opustiti i razmaziti u sauni i vinskom podrumu „naoružanom“ vrhunskim lokalnim kapljicama. Opustit ćete se do te mjere da će vam biti svejedno kakvo je vrijeme vani, a na raspolaganju su vam vanjski i unutarnji bazen. Ne razmišljajte previše i rezervirajte svoj odmor u Villa Prova 1*****, baš onako kako ste i zamišljali.

Luksuzna Villa Marconica *****

Volite li tišinu i privatnost, a ipak ne želite biti predaleko od svih atrakcija, Villa Marconica***** u Malinskoj pružit će vam sve što tražite, uz predivan pogled na morsko plavetnilo. Čak 4 spavaće sobe i 4 kupaonice idealne su za smještaj i uživanje 8 ljudi. Opustite se uz bazen s pogledom na more ili spa zonu i otjerajte brige što dalje. U ponudu je uključena i usluga domaćice koja će diskretno pospremiti ako za to postoji potreba. Zato ne razmišljajte previše i osigurajte si odmor kakav zaslužujete u Villi Marconica*****.









The Grand View Villa *****

Tražite li luksuzan smještaj, The Grand View Villa s grijanim bazenom, vlastitom teretanom i wellnessom na Krku čini se kao pametan odabir. Smještena je na mirnoj lokaciji u mjestu Njivice, a s gotovo svakog prozora nudi vam pogled na more i Kvarnerski zaljev koji oduzima dah. Vila se proteže kroz 3 etaže, sadrži 4 spavaće sobe, otvorenom kuhinjom te dnevnim boravkom s blagovaonicom te pristup na veliku vanjsku terasu, vrt i grijani bazen. U kući se nalazi i sportski i wellness prostor gdje ćete uživati u mini teretani, sauni, jacuzziju, s tušem i WC-om. Rezervirajte svoj odmor u luksuznoj villi The Grand View Villa***** već danas.

Luxury Villa Valentina****

Ova predivna villa jedna je od novijih u ponudi Contessa VIllas, a smještena je u Malinskoj, svega 800 metara od plaže. Pruža sve sadržaje koji su potrebni za kvalitetan i luksuzan odmor. Dnevni boravak, kuhinja, blagovaona, četiri spavaće sobe za ukupno 10 osoba te 250 metara kvadratnih površine za korištenje. Tu je i vanjski bazen koji na zahtjev može biti zagrijan. Uz standardne sadržaje, tu su i sauna, mini fitness zona, roštilj, hidromasažna kada te vanjski privatni vrt koji je na korištenju samo vama. Rezervirajte svoj odmor u luksuznoj vili Valentina**** već danas.