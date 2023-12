Loše vijesti za dio Hrvata: Ako ste uzeli ovaj kredit, sljedeće godine ćete ga plaćati više

Autor: Dnevno.hr

Iako je Hrvatska dosad bila pošteđena rasta kamatnih stopa, barem u onoj mjeri kakav je on, primjerice, u Njemačkoj, neminovnost je da su kamate na kredite postale veće. Iz Europske središnje banke stižu signali kako bi sljedeće godine kamatne stope mogle pasti, jer su blizu ostvarivanja cilja zauzdavanja inflacije.

“Ciklus rasta kamatnih stopa europske središnje banke se zaustavio. Ako se naša projekcija realizira, onda bi monetarna politika trebala biti u dovoljno restriktivnom teritoriju da ne zahtijeva povisivanje kamatnih stopa. Ako se naša projekcija realizira na ovakav način, iduće godine možemo početi očekivati početak trenda smanjivanja kamatnih stopa”, rekao je nedavno guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

Bez značajnijeg utjecaja

No, istodobno, domaće su banke počele nuditi veće kamate na depozite. S obzirom na to da one mogu utjecati i na nacionalnu referentnu stopu (NRS), po kojoj su se građani zaduživali do uvođenja eura, dio kredita bi sljedeće godine mogao postati skuplji.

“NRS1 je počeo rasti. Zasad je to vrlo skromno. Povećao se za oko 0,04 posto. Međutim, kamate na depozite su počele snažnije rasti. Trenutno je oročena četvrtina depozita građana, što je rekordno nisko. Ako se ta jedna četvrtina zanovi po 2,4 posto (prosjek kamata za oročene depozite), znači da se NRS povećava sa 0,1 na 0,6 posto”, objasnio je glavni ekonomist HNB-a, Vedran Šošić.

Prema nekim predviđanjima, kamatne stope za građane koji imaju kredite s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz NRS, mogle bi porasti za pola do jednog postotnog boda, piše N1. Premijer Andrej Plenković nastojao je umiriti javnost tvrdnjom da to neće biti preveliki rast.









“Mislim da je to jedan od normalnih metodološki gledano načina kako se inflacija smanjuje. Naše procjene idu prema smanjenju inflacije, procjene HNB-a, procjene brojnih međunarodnih institucija. A tu kamatne stope, po meni, neće bitnije rasti ili ugrožavati kupovnu moć, niti građana, niti gospodarstva”, rekao je predsjednik hrvatske Vlade.









Detaljan izračun

Uz rast NRS-a, Hrvatska dostiže zemlje u kojima su referentne stope još i veće. Ipak, postoje procjene koliko će ove promjene utjecati na građane koji imaju kredite u otplati. Vjeko Peretić iz Pro grupe, tvrtke za kreditno savjetovanje, tvrdi da porast NRS-a neće previše utjecati na iznos rate kredita, ali i da sve ovisi o tome koliko je još novca ostalo za otplatu. Ponudio je i izračun na dva primjera.

“Na simulaciji kredita od 100.000 eura koji vodimo od 2018. godine, još je za otplatu ostalo oko 86.000 eura. U slučaju da se NRS poveća za pola postotnog poena, anuitet će se klijentu povećati s 500 na 523 eura. U slučaju da bi se ta nacionalna stopa povećala za jedan postotni bod, anuitet će se povećati s 500 na 546 eura”, objasnio je Peretić.