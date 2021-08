LOKALNI ČOVJEK OVDJE VIŠE NE ULAZI: Plitvička jezera preko noći poskupjela! PUTNIČKE AGENCIJE NA NOGAMA

Autor: Dnevno

Ako ste planirali na putu do mora ili u povratku otići i na izlet po Plitvičkim jezerima, ne računajte na prošlogodišnje cijene. Naime, cijene ulaznica podignute su s 2000 na 250 kuna. Zbog cijele situacije oko cijena u spru su Uprava Parka i putničke agencije, donosi Dnevnik.hr

“Nažalost, netko u Upravi Parka ne razumije uopće poslovanje. Ne radi se tu samo o putničkim agencijama, tu se radi o profesionalnosti, o ugovorima. Takve stvari se ne rade i ne mijenjaju se dan unaprijed. Ne mijenjaju se od petka popodne za nedjelju ujutro”, govori Tomislav Fain, iz Udruge putničkih agencija, dok vlasnik jeden agencije navodi kako je cijene formirao po prethodno dogovorenoj cijeni, po cjeniku koji je bio dogovoren za 2021., te će zbog nove promjene naknadu morati tražiti od gostiju.

I dok će neki reći da su ulaznice preskupe, drugi će si izlet ipak priuštiti, a glasnogovornik Parka Ognjen Borčić, pojasnio je i kako je do povećanja cijena došlo. “Osluškivali smo sustav ponude i potražnje, ovo je pravi tajming, Uprava je primijenila zakonsku odredbu i posjetitelji su zadovoljni”, kazao je.

Karta primjerice za tročlanu obitelj, za mamu, tatu i dijete stoji 570 kuna. Ako pritom u Lici i prenoće dva dana, odu na i ručak i večeru, taj pothvat stajat će ih oko 2000 kuna. Za taj novac trenutačno se nudi vikend smještaj s doručkom u Dubrovniku ili, primjerice, last minute let do Turske za dvoje, navodi Dnevnik.hr