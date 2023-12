Ljudi zgroženi cijenama na Adventu: ‘Toliko za hamburger, molim vas’

Božićni sajmovi i ove su se godine pojavili u gradovima diljem Hrvatske i Europe, a posjetitelji zagrebačkog Adventa često se žale kako su cijene hrane na kućicama ove godine opet odletjele u nebo. Samo jedna porcija fritula s preljevom košta između 4 i 6 eura, dok će vas kobasica koštati čak 4 eura, a kuhano vino između tri i pol i četiri eura.

Euronews donosi izvještaj o cijenama na europskim božićnim sajmovima, koji su postali “izuzetno” skupi. Visoke cijene su tradicionalno prisutne u nekim metropolama, dok su posjetitelji u drugim gradovima suočeni s neugodnim iznenađenjima.

Jedan od najljepših božićnih sajmova smješten je u Budimpešti, no kada čujete koliko košta hot-dog, entuzijazam za posjet glavnom gradu Mađarske može splasnuti. S obzirom na to da je prosječna mjesečna plaća 830 eura, lokalci će vjerojatno radije ostati kod kuće. Naime, cijena jednog hot-doga doseže čak 21 euro, dok porcija gulaša košta 12 eura, a sarme 17 eura.

“Ovo nije za džep prosječnog Mađara”, rekla je Margit Varga iz Pečuha. Niti u Velikoj Britaniji situacija nije bolja. Zbog visokih cijena britanski božićni sajmovi opisuju se kao “pakao na Zemlji”.

Korisnici na X-u pišu kako su cijene hrane na sajmu u škotskoj prijestolnici Edinburghu također dramatično skočile. Hamburgeri koštaju 14 eura, a kuhano vino 8 eura. Slična situacija je i u Engleskoj, gdje hamburger i prženi krumpirići koštaju 14 eura, dok je cijena kuhanog vina 5.80 eura.

U Londonu prosječna cijena kuhanog vina iznosi 6,60 eura, hamburgera 16.20 eura, a hot-doga gotovo 10 eura. Ni u Liverpoolu cijene nisu manje šokantne – za kuhano vino izdvajat ćete 7,50 eura, a za kobasicu u pecivu 9,30 eura.

