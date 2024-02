Ljudi pronašli novi način kako oploditi novac, ali na ovo moraju pripaziti: ‘Je li to moguće’

Autor: Milan Dalmacija

Liberalizacijom financijskog tržišta u Hrvatskoj te usvajanjem europskih direktiva koje uređuju ovo područje, građani i poduzetnici dobili su puno više mogućnosti za štednju, investiranje i ostvarivanje profita. Osim klasičnih oblika financijske trgovine, poput bankovne štednje te investiranja u dionice i obveznice, Hrvati su odnedavno u mogućnosti povećati svoj saldo na računima ulaganjem u kriptovalute, domaće i inozemne investicijske fondove, ali i burzovne indekse.

No, za svaku je financijsku transakciju potrebno platiti i porez te druga davanja državi. Zakonodavac, naime, nije propustio zagrabiti svoj dio iz sve vrijednijeg portfelja kriptoimovine te stranih vrijednosnica. Stoga ne čudi da su mnogi ulagači u ove vrste financijske imovine u dvojbi kad im sve dođe na naplatu.

“Od početka 2023. godine sam u više navrata izvršio plaćanje na Binance i Coinbase sa svog Revolut računa kako bi mogao kupovati altcoine. Sa Revoluta sam skinuo povijest transakcija, izbrisao sve nevezano za kripto i sada imam povijest ulaganja na jednom mjestu. Moje pitanje glasi je li to dovoljno za prijavu poreza, i ako je, gdje da šaljem tablicu. Trebam li je slati na neki generalni mail od Porezne koji mogu guglati ili trebam ići preko e-građanina”, upitao se jedan Hrvat na Redditu.

A što s porezom?

Naravno, nije trebalo dugo da se jave oni koji imaju malo više iskustva s porezima na ulaganja i druge online transakcije. Pritom ističu da nisu sve online transakcije, kao ni ulaganja u kriptoimovinu oporeziva. Samim time, moguće je ciljati transakcije koje ne podliježu porezu, ali je i tada poželjno biti oprezan.

“Transakcije s Revoluta na Binance ne znače puno. Trebaš dokument na kojem piše koji si točno asset kupio i kada si ga prodao. Sama kupnja ne stvara poreznu obvezu. Prodaja da (zatvaranje pozicije). Kod prodaje se gleda dobitak/gubitak i svi dobici i gubici u godini se zbrajaju i oduzimaju za poreznu osnovicu, doduše bitan je i redoslijed, ali da ne idemo u detalje. Inače sve pozicije koje si držao investirano dulje od dvije godine, odnosno nisi ih zatvorio dvije godine su neoporezive. Iako i to neoporezivo bi se trebalo prijaviti da nemaš probleme s porijeklom novca, ali sigurno nemaš poreza u tom slučaju”, komentirao je jedan ulagač na Redditu.

Da ne bi bilo zabune, upitali smo Poreznu upravu kojim porezom i na koji su način obuhvaćena ulaganja u kriptoimovinu, burzovne indekse i investicijske fondove. Otkrili su nam da se radi o dohotku od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, odnosno razlika između ugovorene i prodajne cijene financijske imovine (kriptovalute u ovom slučaju), odnosno “primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti te imovine.”

“Primicima po toj osnovi smatraju se primici od otuđenja financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda, između ostalog i primici od instrumenata tržišta novca. Kapitalni dobitak je razlika između vrijednosti koju je porezni obveznik uložio na početku trgovanja i koju je zaradio pri dospijeću ili prodaji te financijske imovine. Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji, između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, nasljeđivanjem financijske imovine te u slučaju ako je financijska imovina otuđena nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine”, objasnili su iz Porezne uprave.









Zamjena se ne oporezuje u jednom slučaju

Porezni je obveznik u tom slučaju, dodaju, obvezan prijaviti kapitalnu dobit na obrascu JOPPD te obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka u iznosu od 12 posto do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke. To se odnosi na sve kapitalne dohotke, osim onih po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom. Spomenuta stopa poreza primjenjivat će se na kapitalnu dobit ostvarenu u 2024. godini. Za sve što je uprihođeno lani, obračunava se stara stopa od 10 posto.

Pritom potvrđuju navode s Reddita da protekom dvije godine od investicija, one više nisu podložne porezu na dohodak od kapitala, ali jesu prijavi kapitalne dobiti. Poreza nema ni pri zamjeni jedne kriptovalute u drugu, ali ga se zato treba platiti pri zamjeni iz kriptovalute u standardnu, odnosno fiat valutu.

“Kod zamjene jedne kriptovalute za drugu ne utvrđuje se dohodak od kapitala budući da nema novčanog tijeka jer nije došlo do zamjene kriptovalute za neku od valuta koje su priznate kao zakonsko sredstvo plaćanja i za koje Hrvatska narodna banka vodi službeni tečaj (tzv. fiat valute), već se isti utvrđuje tek nakon zamjene kriptovalute za neku od valuta koje su priznate kao zakonsko sredstvo plaćanja (euro, dolari…). Porezno relevantan događaj nastaje tek kad se kriptovaluta zamijeni za službeno sredstvo plaćanja. U slučaju zamjene jedne kriptovalute drugom i otuđenja te druge valute rok od dvije godine mjerodavan za oporezivanje zarade računa se od datuma stjecanja prve kriptovalute i ostvarena zarada izračunava se u odnosu na trošak stjecanja te kriptovalute”, objasnili su.









Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Stoga ne čudi da je investitor s Reddita dobio savjete da rasporedi svoja ulaganja u “stablecoinove”, koje Porezna gleda jednako kao i kriptovalute te da ih drži na nekoliko mjenjačnica i platformi. Koristan je savjet i koristiti kriptokartice prilikom transakcija, kako ne bi došlo do “porezno relevantnog događaja”. No, kako je značajan dio tih ulaganja internacionaliziran, moguće je da će hrvatski građani morati platiti porez na dio svojih transakcija u inozemstvu. No, iz Porezne uprave ističu da je i to regulirano posebnim propisima.

“Plaćeni porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka smatra se konačno plaćenim porezom, odnosno porezni obveznici za tako ostvaren dohodak ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu niti se za tako ostvaren dohodak provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza. Porezni obveznik koji ostvari dohodak od kapitala izravno iz inozemstva obvezan je, radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njegovu prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak na Obrascu RPO”, objašnjavaju iz Porezne uprave.

Dodaju kako svaki ulagač treba provjeriti može li se od nadležnog poreznog tijela države u kojoj ulaže svoj kapital dobiti potvrdu o uplaćenom porezu, kako bi se on mogao uračunati u poreznu obvezu u Hrvatskoj. Time se izbjegava moguće dvostruko oporezivanje.

Prilično rizična ulaganja

“Također sam čuo da im možeš poslati mail s objašnjenjem i u mom slučaju tablicom i napisati: ‘Glup sam, ne znam kako prijava funkcionira, molim da to odradite umjesto mene’. Je li to stvarno moguće, jer nisam baš pronašao previše objašnjenja i primjera kako prijaviti kripto”, zapitao se Redditovac.

Iz Porezne uprave, pak, savjetuju građanima da provjere na njihovim internetskim stranicama propise vezane za porez na dohodak, među kojima su i mišljenja vezana za oporezivanje dohotka od kapitala. Za dodatnu pomoć ulagači se mogu obratiti najbližoj ispostavi Porezne uprave.

Dodaju da je ulaganje u kriptovalute, inozemne fondove i burzovne indekse prilično volatilno, zbog čega je moguć i gubitak uloženog novca. Zbog toga savjetuju oprez pri ulaganjima te stalnu edukaciju i praćenje tržišnih kretanja. Također dodaju da su zbog nepoštivanja Zakona o porezu na dohodak za neprijavljivanje poreza na dobit od ulaganja u ove vrste financijske imovine propisane novčane kazne u iznosu od 260 do 2650 eura.