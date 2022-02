LJUBO JURČIĆ UPOZORAVA: ‘Glavni udar inflacije nas čeka na ljeto, evo što će najviše poskupjeti’

Autor: Ivana Jurišić

Amerikance je jučer šokirala vijest kako je inflacija u siječnju na godišnjoj razini došla do 7,5 posto, što je najveće povećanje u 40 godina. Nakon toga, ulagače je dodatno uznemirio James Bullard, predsjednik ogranka Feda u St. Louisu, koji je kazao da je nakon tih podataka uvjereniji da kamate treba oštrije povećati, pa sada smatra da bi do 1. srpnja kamate trebalo povećati za cijeli postotni bod. Odmah nakon njegovog komentara, na tržištu novca uračunato je da bi se ključna Fedova kamata do početka srpnja mogla kretati u rasponu od 1 do 1,25 posto, a neki trgovci očekuju i više kamate. U međuvremenu, na drugoj strani Atlantika, Engleska banka (Bank of England) je nakon vijesti o rekordnoj inflaciji u Ujedinjenom kraljevstvu već digla kamate, dok Europska središnja banka (ESB) još oklijeva.

Imamo troškovnu, ne potražnu inflaciju

Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić napominje kako bi dizanje kamatnih stopa u Hrvatskoj samo pogoršalo već lošu situaciju:

“U Hrvatskoj je uvezena inflacija koja je došla kroz povećanje cijena energenata, dijelom nafte, a većim dijelom plina. Postavlja se pitanje što kamatna stopa može napraviti u Hrvatskoj ako inflacija ne dolazi od prevelike potražnje i prevelikih hrvatskih investicija. Amerikanci većim kamatama žele smanjiti potražnju i tako smiriti inflaciju. Ali oni su ekonomija koja funkcionira, a u Hrvatskoj nam i ovako nedostaje 50 posto investicija, nema ni domaćih ni stranih. Kad bi HNB digla kamate, onda bi investicije koje su i ovako male, bile još manje. A dizanje kamata ne bi ništa napravilo po pitanju cijena energenata”, objašnjava Jurčić navodeći da je u Hrvatskoj troškovna, a ne potražna inflacija.

“Kad inflacija dolazi s potražne strane, odnosno imamo veću potražnju nego ponude, onda se dižu kamatne stope, a to nije slučaj u Hrvatskoj”, navodi.

Jurčić ističe kako nam ekonomska teorija govori kako višak novca na tržištu vodi do inflacije, ali ovaj put nije tako.

“Novca je bilo i prije inflacije pa nije došlo do poskupljenja. Ova inflacija je došla zbog dva razloga. Prvi je povećanje cijena energenata, a drugi loši rezultati tvrtki u 2020./2021. čiji vlasnici sada višim cijenama žele nadoknaditi svoje gubitke”, objašnjava ekonomist.

Na pitanje hoćemo li od travnja kada se očekuje znatno poskupljenje energenata za građane doći i do dvoznamenkaste inflacije, odgovara kako država to neće dozvoliti.

“Problem će nastati zbog Petrokemije koja sada proizvodi umjetna gnojiva po sadašnjim visokim cijenama plina. Poljoprivrednici će stoga gnojiva kupovati po duplo skupljim cijenama nego što su plaćali prošle godine. Pitanje je hoće li onda polja gnojiti u istoj količini kao i sad pa će porasti cijena poljoprivrednih proizvoda ili će smanjiti gnojidbu pa će biti manje proizvoda, te će cijena porasti zbog manjkova na tržištu”, objašnjava ističući kako nas novi veliki udar inflacije čeka na ljeto kada će znatno poskupjeti hrana.









Monetarna politika ograničena

Paket mjera za ublažavanje poskupljenja energenata Vlada će predstaviti sredinom idućega tjedna. Premijer Andrej Plenković je najavio “snažan i izdašan paket mjera” kojim će se ublažiti udar na standard građana zbog rasta cijena energenata, istaknuvši kako će se voditi računa i o poduzetnicima i poljoprivrednicima.

“Za pomoć poduzetnicima Hrvatska bi trebala imati analizu strukture hrvatskog gospodarstva, o kojim je industrijama riječ, kakvi su im ulazni troškovi i koliko će ih pogoditi poskupljene energenata. Osim Petrokemije, na koju bi trebalo paziti, i termoelektrane ne znam na koga bi se te mjere trebale odnositi. Poduzetnici troše plin, ali prije nego što država preuzme troškove njihove proizvodnje, trebalo bi vidjeti koji je njihov značaj za njihovo gospodarstvo”., objašnjava.

Iz Hrvatske narodne banke (HNB) napominju da su spremni djelovati ukoliko se pokaže da postoje znatni domaći izvori cjenovnih pritisaka.

“Međutim, u ovoj fazi pristupanja europodručju, tijekom koje smo u tečajnom mehanizmu, monetarna politika je nešto više ograničena u mogućnosti autonomnog djelovanja nego što je to inače slučaj”, objašnjavaju iz HNB-a.