Ljubo Jurčić otkriva u čemu je kvaka s novom vrstom ulaganja: ‘Samo ovako će vam se isplatiti’

Autor: Ivana Jurišić

Ministar financija Marko Primorac jutros je predstavio novi krug Vladine ponude trezorskih zapisa za koje upisi započinju u ponedjeljak. Prema njegovim riječima, građanima će se ovaj put predstaviti i platforma na kojoj će građani moći digitalno kupiti državne obveznice. Građani će trezorske zapise moći upisati već sljedećeg ponedjeljka.

Država će ovaj put lansirati jedno tromjesečno (91 dan) i jedno godišnje izdanje trezorskih zapisa, a minimalni iznos uloga će biti tisuću eura. Datum izdanja bit će 29. veljače, a godišnji prinos za tromjesečno izdanje 3,75 posto, a za jednogodišnje 3,65 posto. Ciljani nominalni iznos tromjesečnog izdanja je 250 milijuna eura, dok je za jednogodišnje 300 milijuna eura.

Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić hvali ministra Primorca jer je Vlada dala građanima mogućnost da ulože višak novaca, ali naglašava da to neće promijeniti hrvatsku gospodarsku stvarnost koja je prema njegovim riječima prilično crna.

‘Nema utjecaja na gospodarstvo’

“To je jedna obična tehnička transakcija i to je Primorac dobro napravio, ali treba znati da izdavanje trezorskih zapisa nema nikakvog utjecaja na gospodarstvo. Ljudima se to čini puno jer je riječ o milijunima eura, ali to je zapravo ništa. To trebamo shvatiti kao knjigovodstvenu operaciju koja neće imati ekonomskih efekata na gospodarstvo”, govori Jurčić koji je i sam prije dvije godine kupio obveznice na dvije godine jer smatra da je riječ o jako sigurnom ulaganju.

“Mada vidimo da je u okviru ovakve situacije koja se događa u Ukrajini, pa sve ono što se događa na na Bliskom istoku, u svakom trenutku se može dogoditi neki incident koji bi doveo u opasnost svjetsko gospodarstvo. Ipak, usprkos tome rekao bih da je ovo ulaganje, s obzirom na svoj rok, jako sigurno”, kaže Jurčić.

Prema njegovim riječima, građani bi trebali biti nešto oprezniji kada je riječ o ulaganju na tri mjeseca, jer bi mogli imati više troškova nego koristi.

‘To se isplati ako imate milijun eura’

“To se isplati ako možda imate milijun eura ili ako ćete uložiti preko interneta. Ljudi zaboravljaju da u tom slučaju kamata nije kamata 3,75 posto. Naime, to je godišnja kamata i taj broj treba podijeliti sa četiri”, dodaje.









Što se tiče banaka, one i dalje imaju neke od najnižih kamatnih stopa na štednju u EU, a kako Jurčić kaže, to se neće tako skoro promijeniti.

“Banke ni ovaj put neće dizati kamate jer imaju viška novaca. One radije čuvaju ovu sadašnju kamatu jer ljudi iz straha da ih netko ne opljačka radije čuvaju novac u depozitima na računima”, govori ekonomist koji smatra da je dobro što vidimo neke promjene na financijskom tržištu, ali nedostaje inicijative da se nešto promijeni u gospodarstvu.

‘Izvoz pada i nitko ne zna što napraviti’

“Evo gledamo kako nam izvoz pada, pa nitko ne radi ništa. Prije nam se izvoz događao i rastao pa smo se hvalili, sada pada i ne znamo što napraviti. Nismo ništa napravili da raste, ali ništa ne možemo napraviti da prestane padati. Mi Hrvati htjeli smo imati svoju državu, a ona ovoliko košta. Tako mi skupljamo novce za državu iako se ništa ne mijenja o realnom gospodarstvu.









Dok ministarstvo gospodarstva radi korektno radi svoj posao, iz ministarstva gospodarstva ne odlaze nikakvi prijedlozi da gospodarstvo u Hrvatskoj bolje funkcionira, da nam ljude ne odlaze i da ovi koji ostaju imaju bolje plaće i sigurniji posao”, dodaje Jurčić.

Ekonomski analitičar Damir Novotny kaže da će i ovaj put biti velika navala na trezorske zapise.

“HNB procjenjuje da ima još nekih pet ili šest milijardi kuna koji nisu razmijenjeni u eure i koji će se u jednom trenutku morati razmijeniti. Naravno, sada se ne razmjenjuju jer se vlasnici tih novaca boje dokazivanja odakle taj novac pa ih pomalo deponiraju. Tako da su trezorski napisi dobri što će isisati barem dio novaca iz sive ekonomije što može biti samo dobro”, zaključuje Novitny.