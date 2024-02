Ljetovanje u Hrvatskoj bit će još skuplje: Evo što ćemo sve, vrlo vjerojatno, plaćati puno više

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Vlada je nakon provedenog javnog savjetovanja na sjednici donijela uredbu kojom se regulira dodjela dozvola na pomorskom dobru i uređenju minimalne naknade za ugostiteljske usluge, iznajmljivanje ležaljki i druge djelatnosti na javnim plažama unutar pomorskog dobra. Naime, sada je usvojena uredbe temeljem koje će lokalne vlasti raspisivati javne natječaje za koncesije na pomorskom dobru.

Nova uredba donosi osjetno povećanje minimalnih naknada za obavljanje pojedinih djelatnosti, posljednji put su te naknade bile regulirane prije dvadeset godina pa je tako, primjerice, minimalna naknada za iznajmljivače ležaljki i suncobrana iznosila od deset do 40 kuna godišnje po ležaljki (suncobranu), ovisno o turističkom razredu.

Sada se za tu djelatnost predlaže jedinstvena naknada od 40 eura godišnje, što je gotovo osam puta više od sadašnje najskuplje minimalne naknade. Dozvola na pomorskom dobru može se izdati za raznovrsne, najčešće sezonske djelatnosti, od iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport, ugostiteljskih usluga, trgovine do postavljanja reklama.

Naknade za poduzetnike idu u nebo:

Minimalne cijene služe kao početne u natječajima. Dakle, naknada na kraju može biti i znatno viša, ovisno o interesu za koncesiju. Iznimno je moguća i niža naknada od minimalne, za 30 posto, ako se nitko ne javi na natječaj. Po novome, poduzetnik koji želi otvoriti kafić na plaži morat će za objekt minimalno platiti 3000 eura godišnje, plus 60 eura po kvadratnom metru terase. To je 50 posto više od dosad propisane minimalne naknade za najskuplji turistički razred.

Ako želi otvoriti šank na otvorenom s aparatom za točenje, to će ga koštati minimalno 2000 eura godišnje. Za štand sa suvenirima i rukotvorinama minimalna naknada se diže na tisuću eura dok je dosad iznosila od 200 do 800 eura.

Koncesijske dozvole na više od godinu dana vrijede do isteka roka

Prema odredbama nove uredbe, za iznajmljivanje skutera minimalna naknada je tisuću eura po plovilu dok se dosad kretala od 400 do 800 eura, ovisno o turističkom razredu. Za iznajmljivanje motornog čamca nova minimalna naknada je 800 eura po plovilu, a bila je od 20 do 46 eura po dužnom metru.

Minimalna naknada za iznajmljivanje pedalina i dasaka za jedrenje sada se penje na 100 eura po plovilu dok je dosad iznosila od 40 do 66 eura. Kada je riječ o koncesijskim dozvolama danima na rok duži od godine dana, koje su još na snazi, iz Ministarstva poručuju da one vrijede do isteka roka na koji su dane jer se radi o stečenim pravima, piše tportal.