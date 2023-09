Lidl uvodi važnu promjenu u svojim trgovinama: Kupci će ovo obožavati

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Lidl, poznati maloprodajni trgovački lanac, uvodi važnu promjenu u svojim trgovinama od listopada ove godine. Ova promjena usmjerena je na asortiman mesa i ima za cilj pridonijeti većoj dobrobiti životinja. Planira se prelazak na meso koje odgovara metodama uzgoja 3 i 4, što uključuje organski uzgoj, piše Fenix magazin.

Lidl će postupno ukloniti meso uzgojnog tipa 1 i 2 iz svoje ponude, a umjesto toga, kupcima će biti dostupno samo meso uzgojnog tipa 3 i 4. Ovaj potez ima za cilj poticanje veće dobrobiti životinja te pridržavanje viših standarda u uzgoju. Konačni cilj Lidla je da do 2024. godine ponudi samo četvrtinu svog asortimana mesa koje dolazi ispod razine uzgoja 3 i 4.

Potpuno mijenjaju asortiman

Važno je napomenuti da će ovo meso, unatoč promjenama, većinom dolaziti iz Njemačke. Nove oznake za uzgojne preglede neće se primjenjivati na međunarodne specijalitete, koji će biti dostupni u Lidlu u Njemačkoj samo u manjoj mjeri.





Plan Lidla je do proljeća 2024. godine potpuno promijeniti svoj asortiman mesa i ponuditi isključivo meso koje je proizvedeno prema metodama uzgoja 3 i 4, odnosno organski uzgoj. Trenutačno, kupci u Lidlu još uvijek mogu kupiti govedinu tipa 2, no očekuje se da će i to biti promijenjeno kako bi se uskoro ispunili novi standardi.