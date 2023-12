Lidl ima važnu objavu za kupce: Na ovo treba posebno pripaziti idućih dana

Autor: Dnevno.hr

Lidl je poslao važnu obavijest svim kupcima uoči blagdana.

Potrošačima su željeli skrenuti pažnju na radno vrijeme idućih dana.

“Naše trgovine ne rade na Badnjak, Božić i blagdan Sv. Stjepana, stoga ne zaboravite obaviti kupnju ranije kako biste uživali u blagdanima s vašim najmilijima”, pišu iz Lidla.

Kako rade ostale trgovine

Mnogi trgovci su kupcima uputili obavijest o radnom vremenu tijekom Badnjaka, Božića i Svetog Stjepana. U nastavku provjerite gdje i kada možete obaviti šoping.

Konzum – Prodavaonice na Badnjak rade po posebnom radnom vremenu, za Božić i na blagdan Svetog Stjepana neće raditi.

Spar i Interspar – Na Badnjak INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj radit će do 17 sati, dok će poslovnica u Mall of Split bit zatvorena. SPAR supermarketi također će raditi skraćeno, do 14 sati. Izuzetak su SPAR supermarketi Supernova Zadar, Valpovo, Šibenik, Ludbreg, Kaštel Sućurac i Gospić koji će raditi do 15 sati. SPAR supermarket Vukovar radit će do 16 sati, a SPAR supermarket Martinkovac do 17 sati.









Sve SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene na Božić, 25. prosinca, blagdan Svetog Stjepana, 26. prosinca. Više informacija kako radi koja trgovina možete provjeriti OVDJE.

Plodine – informacije o radnom vremenu pojedinih trgovina možete provjeriti OVDJE.

Kaufland – Trgovine su zatvorene na Božić i blagdan Svetog Stjepana, a na Badnjak će većinom raditi 07:00 – 16:00 sati. Kako na Badnjak radi vaša trgovina možete provjeriti i OVDJE.









KTC – KTC ne radi na Badnjak, Božić i blagdan Svetog Stjepana.