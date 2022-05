LIČANI NA UDARU! ‘Kud sam bolestan tu sve, kud se nešto ufaš da imaš’: Operiraju pod okriljem noći, policija tapka u mraku

Autor: L.B.

Velika poskupljenja energenata i hrane prisilila su i ličke stočare da podignu cijene mesa.

Naime, u Lici se cijena janjetine sa 750 kuna, popela na čak 1000 kuna po janjetu.

Međutim, zbog toga su janjci postali zanimljiva meta lopovima koji pod okriljem noći operiraju po nezaštićenim stajama.





‘Prežalit ne mogu’

Zbog toga su skromni umirovljenici iz Ličkog Lešća ostali bez četiri janjca za kojima, iako neuspješno, traga lička policija.

U ranim jutarnjim satima iz staje Josipa Jakšića u Ličkom Lešću netko je ukrao četiri janjca.

“Ja ujutro idem dat ovcama oh, ova otvorena vrata, reko gotovi janjci. (…) Prežalit ne mogu. Kud sam bolestan tu sve, kud se nešto ufaš da imaš. Tri hiljade kuna, to je meni kamion drva”, ispričao je Josip za HRT.

Isplativ posao za lopove

Kako je naslutio, tako je i bilo. Janjci najbolje kilaže nestali su iz staje, a osam ovaca i jednako toliko preostalih janjaca preživjelo je stresnu noć. Ovim skromnim umirovljnicima to je bio jedini dodatni izvor zarade.

Glasnogovornica PU ličko-senjske Maja Brozičević kaže da je riječ o prvoj ovogodišnjoj krađi janjaca. Prošle je godine tijekom travnja i svibnja evidentirana krađa jednog janjeta.

No, mnogi mali stočari i ne prijave nestanak jednog ili dva janjca, no situacija bi se, zbog novih okolnosti, mogla pogoršati. U Lici je cijena dosegnula čak 1000 kuna po janjetu, pa je to za lopove postao isplativ posao.









‘Nema isplativosti’

Sveopća poskupljenja natjerala su ličke ovčare na drastično povećanje cijene janjaca.

“Mi ćemo za naše janjce tražiti oko 30 kn/kg plus PDV. Jer nema isplativosti. Srećom postoje poticaji, da nije njih – ne znam kako bi se to izguralo” , kaže predsjednik Udruge uzgajivača ličke pramenke Zdeno Ramljak.

Svjesni su lički stočari da će sve poremećaje na tržištu u konačnici platiti krajnji kupci – ako budu mogli.